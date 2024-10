NFL: Lions zerlegen Cowboys - Steelers schlagen Raiders

Wide Receiver Amon-Ra St. Brown münzte vier Catches in 37 Yards und einen Touchdown um. Die Defensive erstickte derweil viele Cowboys-Drives im Keim, besonders der Pass Rush überzeugte mit konstantem Druck.

Rein sportlich dominierten die Lions die Partie von der ersten bis zur letzten Minute. Quarterback Jared Goff brachte 18 seiner 25 Pässe für 315 Yards und drei Touchdowns an.

Der sechste Spieltag der NFL ist in vollem Gange. Die Detroit Lions vermöbelten die Dallas Cowboys, die Pittsburgh Steelers fuhren gegen die Las Vegas Raiders den nächsten Sieg ein. ran hat alle Spiele im Überblick.

Auch ein Quarterback-Wechsel bringt die Saison der Raiders nicht in Fahrt. Aidan O'Connell, der den Vorzug vor Gardner Minshew erhielt, spielte über weite Strecken ordentlich, konnte die Raiders aber auch nicht auf die Siegerstraße führen.

Die Panthers rutschen weiter in die Krise, stehen nun bei 1-5, die Falcons bei 4-2.

Bei den Panthers brachte Andy Dalton 26 seiner 38 Pässe an, warf zwei Touchdowns und zwei Interceptions.

Klare Angelegenheit im Division-Duell! Die Atlanta Falcons fahren den dritten Sieg in Folge ein.

Los Angeles Chargers @ Denver Broncos 23:16

Das war wohl Nix. Die Denver Broncos müssen sich nach drei Siegen in Serie den Los Angeles Chargers geschlagen geben.

Quarterback Bo Nix startete denkbar schlecht in die Partie, sein erster Pass-Versuch endete in einer Interception. Im Anschluss konnte er sich verbessern, brachte 19 seiner 33 Pässe für 216 Yards und zwei Touchdowns an. Allerdings versandeten viele Drives im Nirgendwo.

Die Chargers, die zwischendurch ohne Head Coach Jim Harbaugh auskommen mussten, ließen Running Back J.K. Dobbins mit 25 Carries für 96 Yards von der Leine.

Durch die Luft komplettierte Justin Herbert 21 seiner 34 Pässe für 237 Yards und einen Touchdown.

Die Broncos stehen nun bei 3-3, die Chargers polieren ihre Bilanz auf und dürfen sich über einen Record von 3-2 freuen.