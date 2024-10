NFL - Detroit Lions: Aidan Hutchinson könnte noch in dieser Saison sein Comeback geben

Aidan Hutchinson zieht sich eine schwere Verletzung zu. Unter einer Bedingung könnte der Defensiv-Star aber noch in dieser NFL-Spielzeit auf dem Rasen stehen.

Trotz seiner Horrorverletzung könnte Star Pass Rusher Aidan Hutchinson noch in dieser Saison sein Comeback feiern. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Voraussetzung wäre allerdings, dass sich sein Team, die Detroit Lions, für den Super Bowl qualifiziert.

Der 24-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende beim deutlichen 47:9-Sieg der Lions gegen die Dallas Cowboys das Schien- und Wadenbein gebrochen und war anschließend operiert worden.

Doch Head Coach Dan Campbell betonte: "Ich würde ihn niemals abschreiben". Er schätzt Hutchinsons Ausfallzeit auf vier bis sechs Monate ein.

Sollte der Defensive End tatsächlich schon vier Monate nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz stehen können, wäre ein Einsatz beim Super Bowl in New Orleans am 9. Februar 2025 nicht ausgeschlossen.