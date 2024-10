NFL Trade Deadline: Die größten Baustellen der 16 Franchises aus der NFC

Die NFL Trade Deadline steht kurz bevor. Welche Franchises aus der NFC verstärken sich noch? Wer geht All-In? Und wo benötigen die Teams am dringendsten Hilfe? Am 5. November schließt in der NFL das Trade-Fenster. Genau genommen um 22 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin können Spieler via Trades noch ihr Team verlassen. Franchises können sich verstärken, andere vielleicht bereits in den Rebuild-Modus umschalten. ran blickt auf die 16 NFL-Franchises der NFC und hebt die Position hervor, auf der am meisten Nachrüstungsbedarf besteht.

NFC South

Tampa Bay Buccaneers Wird am dringendsten benötigt: Wide Receiver Auf dem Papier sah das Wide Receiver Corps der Tampa Bay Buccaneers vor der Saison wirklich stark aus. Mit Mike Evans, der in elf Jahren NFL noch nie eine Saison mit weniger als 1.000 Receiving Yards abschloss, und Chris Godwin, dem in den vergangenen drei Spielzeiten ebenfalls immer die Tausender-Marke gelang, haben die Bucs auch eigentlich eines der besten Receiver-Duos der ganzen Liga in ihren Reihen. Doch Letzterer verletzte sich in Woche sieben am Knöchel und wird die gesamte weitere Spielzeit ausfallen, während Ersteren aktuell Oberschenkelprobleme plagen. Auch Evans wird noch eine Zeit lang ausfallen. Bleiben Rookie Jalen McMillan, Trey Palmer und Sterling Shepard übrig. Nicht gerade das Gelbe vom Ei. Gut möglich also, dass die Franchise, die sich durchaus Playoff-Chancen ausrechnet, hier noch einmal nachbessert.

Atlanta Falcons Wird am dringendsten benötigt: Pass Rusher Sechs Sacks! Das gelang den Denver Broncos erst vor zwei Wochen in einem Spiel gegen die New Orleans Saints. Den Atlanta Falcons gelangen ebenfalls sechs Sacks. In der gesamten bisherigen Saison - also in acht Spielen. Auch mit einer Quarterback-Pressure-Rate von 25,9 % führen die Falcons die Liga an - von hinten! Dennoch steht die Franchise bei einer Bilanz von fünf Siegen und drei Niederlagen. Können sie hier weiter nachbessern, wäre das ein großer Boost für einen möglichen Playoff-Run.

New Orleans Saints Wird am dringendsten benötigt: Wide Receiver Rashid Shaheed verletzt. Bub Means verletzt. Cedrick Wilson Jr. verletzt. Die Saints gehen auf der Receiver-Position auf dem Zahnfleisch. Einzig Chris Olave hält auf seiner Position noch die Fahnen hoch. Der beste nicht-verletzte Receiver im aktuellen Roster? Mason Tritpon mit 99 Receiving Yards! Hier herrscht definitiv Nachrüstungsbedarf.

Carolina Panthers Wird am dringendsten benötigt: Pass Rusher Wenn wir ganz ehrlich sind, wird bei den Carolina Panthers eigentlich so ziemlich alles benötigt. Die Franchise kann die Saison eigentlich bereits abschreiben. Bei einer Bilanz von einem Sieg und sieben Niederlagen sind die Playoffs quasi nicht mehr zu erreichen. Demnach gilt es eher als unrealistisch, dass die Panthers vor der Trade Deadline noch einmal zuschlagen. Wenn doch, könnten sie den Pass Rush adressieren. Neun Sacks in acht Spielen sind die zweitschlechteste Bilanz der gesamten Liga.

NFC North

Detroit Lions Wird am dringendsten benötigt: Pass Rusher Die Verletzung von Star-Verteidiger Aidan Hutchinson, der sich Schien- und Wadenbein brach, wiegt schwer. Vor allem für eine Franchise, die zum Favoriten-Kreis gehört. Gut möglich, dass die Lions hier nachbessern werden. Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals gilt in verschiedenen US-Medien als potenzieller Kandidat. In nur fünf Spielen gelangen Hutchinson 7,5 Sacks und 17 Quarterback-Hits. Es sind gewaltige Fußstapfen, in die ein möglicher Neuzugang treten müsste. Wollen die Lions aber auch in diesem Jahr um den Super Bowl spielen, kommen sie um eine Neuverpflichtung wohl kaum herum.

Minnesota Vikings Wird am dringendsten benötigt: Defensive Lineman Knapp 347 Yards pro Spiel lässt die Vikings-Defense bislang in dieser Saison zu. Ausbaufähig. Dabei sieht es im Pass Rush eigentlich gut aus. 24 Sacks sind die viertmeisten der Liga. 83,9 zugelassene Rushing Yards pro Partie ist sogar der drittbeste Wert. Bei allem dazwischen hakt es allerdings leider ein wenig. Ein Inside-Lineman wie D.J. Jones von den Broncos könnte eine potenzielle Verstärkung sein. Auch wenn klar ist, dass die Vikings vor der Trade Deadline nicht unbedingt noch zuschlagen müssten und vor allem mit Cam Robinson die wichtige Lücke in der O-Line bereits gestopft haben.

Chicago Bears Wird am dringendsten benötigt: Offensive Lineman Lediglich fünf Teams ließen mehr Sacks zu als die Chicago Bears in dieser Saison. Für ein Team mit einem Rookie-Quarterback ein Horror-Szenario. Das Problem bei O-Linern: Sie sind selten. Zumindest die guten. Deswegen ist es schwierig, noch vor dem D-Day entsprechende Verstärkung zu bekommen. Aus diesem Grund ist ein entsprechender Trade bei den Bears eher unwahrscheinlich.

Green Bay Packers Wird am dringendsten benötigt: Pass Rusher Eigentlich haben die Packers keinen wirklichen Grund, sich auf einer Position noch dringend zu verstärken. Das Team steht so weit. Die ausbaufähige Kicker-Position wurde erst kürzlich mit Brandon McManus neu besetzt. Schaut man sich die Roster-Tiefe an, würde am ehesten ein neuer Pass Rusher Sinn ergeben, vor allem, da Defensive End Preston Smith immer wieder in den US-Medien in Verbindung mit Trade-Gerüchten genannt wird. Sollte er das Team verlassen, könnten sich die Packers anderweitig nach Ersatz umsehen.

NFC East

Washington Commanders Wird am dringendsten benötigt: Cornerback Die Washington Commanders spielen mit einem Rookie-Quarterback um die Playoffs mit. Eine Bilanz von 6-2 katapultiert sie aktuell sogar an die Spitze der NFC East. Umso wichtiger, dass das Team konkurrenzfähig bleibt. Eine mögliche Verstärkung wäre auf der Cornerback-Position möglich. Aktuell hat die Franchise keinen wirklichen Lockdown-Cornerback. Ein Upgrade würde helfen und durch die Defensive einiges an Druck von Rookie-Quarterback Jayden Daniels nehmen.

Philadelphia Eagles Wird am dringendsten benötigt: Pass Rusher Fünf Siege und zwei Niederlagen. Die Eagles stehen eigentlich nicht schlecht da. Das Team braucht auf keiner Position ein unmittelbares Update. Der Pass Rush ist, wie bei vielen Franchises, ein probates Mittel, um viel Druck vom restlichen Team zu nehmen. Hier hätten die Eagles noch Luft nach oben, wenn auch gleiches für die Linebacker-Position sowie die O-Line gilt.

New York Giants Wird am dringendsten benötigt: Draft Picks Die Playoff-Chancen der Giants sind durch den 2-6-Saisonstart bereits in weite Ferne gerückt. Geht das Team in den Rebuild- und Tank-Modus über? Möglich. Zumal Quarterback Daniel Jones trotz des fetten Vier-Jahre-160-Millionen-Vertrags NICHT der Mann der Zukunft in New York zu sein scheint - zumindest wenn die Franchise erfolgreich sein möchte. Eine Verstärkung auf vereinzelten Positionen würde wenig Sinn ergeben. Zumal dafür wertvolles Draft-Pick-Material fließen müsste. Sieben Picks 2025 besitzt die Franchise aktuell. Bald vielleicht mehr?

Dallas Cowboys Wird am dringendsten benötigt: Running Back Kein Team hat ein schlechteres Laufspiel als die Dallas Cowboys. Erst 519 Yards kann die Franchise nach den ersten sieben Spielen aufweisen. Nach nächstschlechteste Team ist bereits um über 100 Yards davongezogen. Der Wert von nicht einmal 75 Rushing Yards pro Partie spricht Bände. Und das bei einer Franchise mit einer so epochalen Running-Back-Historie wie die Cowboys. Das wird Jerry Jones sicher nicht schmecken. Ein möglicher Grund, nachzujustieren.

NFC West

Arizona Cardinals Wird am dringendsten benötigt: Cornerback Einen wirklichen Cornerback-1 haben die Arizona Cardinals aktuell nicht. Und das merkt man dann auch. Nur wenige Teams lassen mehr Passing Yards zu als die Cardinals. Ein potenzieller Trade-Kandidat: Greg Newsom II von den Cleveland Browns. Die können die Saison sowieso bereits abschenken. Gut möglich, dass sie Spieler abgeben werden. Mit Newson hätte Arizona eine gewaltige Verstärkung in der Passverteidigung. Bei einer aktuellen Bilanz von 4-4 und Platz eins in der NFC West ist ein Erreichen der Playoffs aktuell gut möglich.

San Francisco 49ers Wird am dringendsten benötigt: Wide Receiver Entweder angeschlagen oder langzeitverletzt - so lässt sich das Receiver- und Tight-End-Corps der 49ers wohl am besten zusammenfassen. Brandon Ayjuk kann die Saison mit einem Kreuzbandriss abschreiben. Deebo Samuel, Juan Jennings und Georg Kittle sind allesamt immer wieder angeschlagen und nie ganz fit. Das Team ist eigentlich ein Super-Bowl-Contender. Doch dafür müsste die Franchise noch einmal nachlegen. Genug Trade-Material gäbe es auf der Position in der Liga allemal.

Los Angeles Rams Wird am dringendsten benötigt: Offensive Lineman Mit Steve Avila, Jonah Jackson and John Johnson III fehlen den Rams gleich drei O-Liner verletzungsbedingt. Und das bereits seit einigen Wochen. Das Resultat: Ein 3-4-Saisonstart und eine unterdurchschnittliche Performance von Quarterback Matthew Stafford. Die O-Line ist bröckelig und müsste verstärkt werden. Das wird nicht billig - wenn überhaupt möglich. Aber kaum eine andere Franchise verstand es in den vergangenen Jahren so gut, Draft-Material gegen etablierte Stammkräfte einzutauschen, wie die Rams. Ein Team, das sich durch seine Trade-Politik geformt hat. Auch noch dieses Jahr vor dem Deadline Day?