NFL: Trade zwischen den Dallas Cowboys und den New England Patriots? Wechsel bahnt sich an

Die Dallas Cowboys suchen nach den Abgängen von Cooper Rush und Trey Lance einen neuen Backup für Quarterback Dak Prescott. Dabei haben sie offenbar bereits einen Kandidaten im Visier.

Gleich zwei Quarterbacks haben die Dallas Cowboys in der laufenden Offseason verloren. Der langjährige Backup Cooper Rush unterschrieb nach seinem Vertragsende in Dallas bei den Baltimore Ravens, auch Trey Lance ist nicht mehr in Texas.

Hinter Topstar Dak Prescott klafft also eine gewaltige Lücke, die die Cowboys noch füllen wollen und müssen. Wie "ESPN" berichtet, zeigt "America's Team" deshalb Interesse an einem Trade für Joe Milton von den New England Patriots.

Bereits vor einigen Tagen war berichtet worden, dass die Patriots bereit seien, den Vorjahresrookie abzugeben. Drake Maye ist in Foxborough gesetzt, zudem kam in der Free Agency Joshua Dobbs neu nach New England.

Neben den Cowboys sollen auch andere Teams interessiert sein. Dallas soll an Milton vor allem die Upside gefallen, die er als Backup für Prescott mitbringen würde. Im Draft sehen sie diese Qualitäten offenbar kaum.