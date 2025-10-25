American Football
NFL: Trainingsbericht von Lamar Jackson - Untersuchung gegen Baltimore Ravens eingeleitet
- Aktualisiert: 26.10.2025
- 13:05 Uhr
- Chris Lugert
Lamar Jackson wird den Baltimore Ravens auch im Spiel gegen die Chicago Bears fehlen. Vor dem Spiel am Sonntag gibt es allerdings Unstimmigkeiten bezüglich des Injury Reports der Ravens.
Groß war die Hoffnung der Baltimore Ravens, nach ihrer Bye Week mit dem dann - so der Plan - wieder genesenen Quarterback Lamar Jackson das Feld in der NFL von hinten aufrollen zu können.
Nach zahlreichen Verletzungen wichtiger Schlüsselspieler um Jackson kassierten die Ravens zuletzt vier Niederlagen in Folge und stehen mit einer Bilanz von 1-5 im Kampf um die Playoffs bereits mit dem Rücken zur Wand.
Doch auch in Woche acht gegen die Chicago Bears am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker) wird Jackson aufgrund seiner Oberschenkelverletzung weiterhin fehlen. Am Samstag wurde der 28-Jährige im offiziellen Injury Report der Ravens von "questionable" auf "out" heruntergestuft.
Diese Maßnahme kam allerdings durchaus überraschend. Denn auch wenn Jackson nach dem Training am Freitag als fraglich galt, so berichteten die Ravens, dass er die komplette Einheit absolviert hatte. Dem Fachjargon entsprechend wurde er mit einer "Full Participation" deklariert.
Ravens änderten Trainingsbericht nachträglich
Das wiederum ist meist ein Hinweis darauf, dass der Spieler wahrscheinlich spielen kann. Am Samstag dann, im Zuge der offiziellen Verkündung von Jacksons Ausfall, wurde der Eintrag allerdings nachträglich korrigiert, und zwar auf "Limited Participation" - er habe also nur Teile des Trainings mitgemacht.
Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, leitet die Liga aufgrund dieser Unstimmigkeit eine formelle Untersuchung gegen die Ravens ein. Dies sei bei derartigen Änderungen aber standardmäßig der Fall.
NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Kirk Cousins vor Einsatz - Panthers müssen wohl auch reagieren
Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 25. Oktober 2025)
Atlanta Falcons
Die Atlanta Falcons müssen im Heimspiel gegen die Miami Dolphins wohl auf Michael Penix Jr. verzichten, der an einer Knochenprellung im linken Knie laboriert. Nach "ESPN"-Informationen wird daher sehr wahrscheinlich Kirk Cousins übernehmen. Der Routinier kam bislang nur beim 0:30 bei den Carolina Panthers zum Einsatz.
• Starter: Kirk Cousins (im Bild)
• Backup: ?
• Practice Squad: Easton Stick
• Verletzt: Michael Penix Jr., Emory Jones
Baltimore Ravens
Das Spiel gegen die Chicago Bears kommt für Lamar Jackson noch zu früh, Wie die Baltimore Ravens bekanntgaben, wird der Star-Quarterback eine dritte Partie wegen Oberschenkelproblemen verpassen. Für ihn übernimmt Tyler Huntley. Jacksons Rückkehr soll laut "ESPN" im Thursday Night Game bei den Miami Dolphins steigen.
• Starter: Tyler Huntley (im Bild)
• Backup: Cooper Rush
• Verletzt: Lamar Jackson
Carolina Panthers
Die Panthers bangen vor dem Duell gegen die Buffalo Bills in Woche 8 um ihren Starter Bryce Young. Wegen einer Knöchelverletzung konnte er die ganze Woche nicht trainieren. Doch etwas Hoffnung scheinen die Panthers noch zu haben: Am Freitag haben sie Young als zweifelhaft gelistet, noch nicht als sicheren Ausfall.
• Starter: Bryce Young (im Bild)
• Backup: Andy Dalton
• Practice Squad: Hendon Hooker
New York Jets
Justin Fields wurde in Week 7 gegen die Carolina Panthers in der Halbzeit gebenched und durch Tyrod Taylor ersetzt. Laut NFL-Insider Tom Pelissero wird er aber auch im Spiel bei den Cincinnati Bengals auflaufen, was Head Coach Aaron Glenn lange offen gelassen hatte. Denn Taylor fällt wegen einer Knieverletzung aus, wie Brian Costello von der "New York Post" berichtet. Fields ist angezählt, nachdem es zuletzt auch Kritik von Owner Woody Johnson setzte.
• Starter: Justin Fields (im Bild)
• Backup: Brady Cook
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)
- Verletzt: Tyrod Taylor
Washington Commanders
Die Commanders müssen auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert laut "ESPN" an einer Oberschenkelverletzung und verpasst damit das Monday Night Game gegen die Kansas City Chiefs. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Demnach soll Daniels aber nicht länger ausfallen, die Franchise wolle aber offenbar kein Risiko eingehen.
• Starter: Marcus Mariota
• Backup: Josh Johnson
• Verletzt: Jayden Daniels (im Bild)
Arizona Cardinals
Aufgrund einer Verstauchung im Mittelfuß musste Kyler Murray bei den Cardinals zuletzt zweimal zuschauen. In seiner Abwesenheit übernahm Jacoby Brissett. Wann Murray zurückkehrt, ist aktuell offen.
• Starter: Jacoby Brissett
• Backup: Kyler Murray (im Bild)
• Practice Squad: Kedon Slovis
Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele
Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent
Cincinnati Bengals
• Starter: Joe Flacco (im Bild)
• Backup: Jake Browning
• Practice Squad: Sean Clifford, Brett Rypien
• Verletzt: Joe Burrow
Cleveland Browns
• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)
• Backups: Shedeur Sanders (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson
Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier
Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard
Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune
Houston Texans
• Starter: C.J. Stroud (im Bild)
• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie)
Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)
Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley
Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun
Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backup: Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
• Verletzt: Aidan O'Connell
Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei
Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett
Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)
Minnesota Vikings
• Starter: Carson Wentz (im Bild)
• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: J.J. McCarthy
New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito
New Orleans Saints
• Starter: Spencer Rattler (im Bild)
• Backup: Tyler Shough (Rookie)
• Practice Squad: Jake Haener
New York Giants
• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)
• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston
Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)
Pittsburgh Steelers
• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)
• Backup: Mason Rudolph
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson
San Francisco 49ers
• Starter: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie)
Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock
Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)
Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis
Die Ravens selbst bezogen bereits Stellung zu der Thematik und erklärten, warum sie Jacksons Trainingsteilnahme zweimal unterschiedlich bewerteten. "Im Vorfeld des Sonntagsspiels gegen die Bears war Lamar Jackson bei der gesamten Trainingseinheit am Freitag anwesend und hat komplett daran teilgenommen", teilten die Ravens mit.
Allerdings: "Gemäß einer weiteren Bewertung und nach Rücksprache mit dem Ligabüro haben wir unseren Bericht bezüglich seiner Trainingsteilnahme angepasst, da Lamar keine Spielzüge mit den Startern trainiert hat."
Externer Inhalt
NFL achtet auf Genauigkeit des Injury Reports
Wie Rapoport berichtete, trainierte Jackson stattdessen mit dem Scouting Team, was ein Anzeichen dafür ist, dass er noch eine Woche von der Rückkehr in ein offizielles NFL-Spiel entfernt ist. Den NFL-Vorgaben entsprechend hätte Jackson also nie mit einer "Full Participation" bedacht werden dürfen.
Ob und welche Sanktionen den Ravens jetzt womöglich drohen könnten, ist offen.
Die NFL achtet sehr darauf, dass Teams bei Verletzungen ihrer Spieler und deren Meldung akkurat vorgehen. Dabei geht es auch um die Thematik der Sportwetten, im konkreten Fall macht es einen erheblichen Unterschied, ob die Ravens mit Jackson oder - wie es jetzt der Fall sein wird - mit Tyler Huntley antreten.
Galten die Ravens am Samstag vor der Korrektur von Jacksons Status noch als klarer Favorit bei den Buchmachern, haben sich die Quoten danach deutlich angenähert.