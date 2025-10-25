Anzeige
American Football

NFL: Trainingsbericht von Lamar Jackson - Untersuchung gegen Baltimore Ravens eingeleitet

  • Aktualisiert: 26.10.2025
  • 13:05 Uhr
  • Chris Lugert

Lamar Jackson wird den Baltimore Ravens auch im Spiel gegen die Chicago Bears fehlen. Vor dem Spiel am Sonntag gibt es allerdings Unstimmigkeiten bezüglich des Injury Reports der Ravens.

Groß war die Hoffnung der Baltimore Ravens, nach ihrer Bye Week mit dem dann - so der Plan - wieder genesenen Quarterback Lamar Jackson das Feld in der NFL von hinten aufrollen zu können.

Nach zahlreichen Verletzungen wichtiger Schlüsselspieler um Jackson kassierten die Ravens zuletzt vier Niederlagen in Folge und stehen mit einer Bilanz von 1-5 im Kampf um die Playoffs bereits mit dem Rücken zur Wand.

Doch auch in Woche acht gegen die Chicago Bears am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker) wird Jackson aufgrund seiner Oberschenkelverletzung weiterhin fehlen. Am Samstag wurde der 28-Jährige im offiziellen Injury Report der Ravens von "questionable" auf "out" heruntergestuft.

Diese Maßnahme kam allerdings durchaus überraschend. Denn auch wenn Jackson nach dem Training am Freitag als fraglich galt, so berichteten die Ravens, dass er die komplette Einheit absolviert hatte. Dem Fachjargon entsprechend wurde er mit einer "Full Participation" deklariert.

Anzeige
Anzeige

Ravens änderten Trainingsbericht nachträglich

Das wiederum ist meist ein Hinweis darauf, dass der Spieler wahrscheinlich spielen kann. Am Samstag dann, im Zuge der offiziellen Verkündung von Jacksons Ausfall, wurde der Eintrag allerdings nachträglich korrigiert, und zwar auf "Limited Participation" - er habe also nur Teile des Trainings mitgemacht.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, leitet die Liga aufgrund dieser Unstimmigkeit eine formelle Untersuchung gegen die Ravens ein. Dies sei bei derartigen Änderungen aber standardmäßig der Fall.

Anzeige
Anzeige

NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Kirk Cousins vor Einsatz - Panthers müssen wohl auch reagieren

1 / 33
<em><strong>Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams</strong><br>Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? <strong>ran</strong> zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 25. Oktober 2025)</em>
© Getty Images

Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 25. Oktober 2025)

<strong>Atlanta Falcons</strong><br>Die Atlanta Falcons müssen im Heimspiel gegen die Miami Dolphins wohl auf Michael Penix Jr. verzichten, der an einer Knochenprellung im linken Knie laboriert. Nach "ESPN"-Informationen wird daher sehr wahrscheinlich Kirk Cousins übernehmen. Der Routinier kam bislang nur beim 0:30 bei den Carolina Panthers zum Einsatz.<br>• Starter: Kirk Cousins (im Bild)<br>• Backup: ?<br>• Practice Squad: Easton Stick<br>• Verletzt: Michael Penix Jr., Emory Jones
© Imagn Images

Atlanta Falcons
Die Atlanta Falcons müssen im Heimspiel gegen die Miami Dolphins wohl auf Michael Penix Jr. verzichten, der an einer Knochenprellung im linken Knie laboriert. Nach "ESPN"-Informationen wird daher sehr wahrscheinlich Kirk Cousins übernehmen. Der Routinier kam bislang nur beim 0:30 bei den Carolina Panthers zum Einsatz.
• Starter: Kirk Cousins (im Bild)
• Backup: ?
• Practice Squad: Easton Stick
• Verletzt: Michael Penix Jr., Emory Jones

<strong>Baltimore Ravens</strong><br>Das Spiel gegen die Chicago Bears kommt für Lamar Jackson noch zu früh, Wie die Baltimore Ravens bekanntgaben, wird der Star-Quarterback eine dritte Partie wegen Oberschenkelproblemen verpassen. Für ihn übernimmt Tyler Huntley. Jacksons Rückkehr soll laut "ESPN" im Thursday Night Game bei den Miami Dolphins steigen.<br>• Starter:&nbsp;Tyler Huntley (im Bild)<br>• Backup: Cooper Rush<br>• Verletzt: Lamar Jackson
© 2025 Getty Images

Baltimore Ravens
Das Spiel gegen die Chicago Bears kommt für Lamar Jackson noch zu früh, Wie die Baltimore Ravens bekanntgaben, wird der Star-Quarterback eine dritte Partie wegen Oberschenkelproblemen verpassen. Für ihn übernimmt Tyler Huntley. Jacksons Rückkehr soll laut "ESPN" im Thursday Night Game bei den Miami Dolphins steigen.
• Starter: Tyler Huntley (im Bild)
• Backup: Cooper Rush
• Verletzt: Lamar Jackson

<strong>Carolina Panthers<br></strong>Die Panthers bangen vor dem Duell gegen die Buffalo Bills in Woche 8 um ihren Starter Bryce Young. Wegen einer Knöchelverletzung konnte er die ganze Woche nicht trainieren. Doch etwas Hoffnung scheinen die Panthers noch zu haben: Am Freitag haben sie Young als zweifelhaft gelistet, noch nicht als sicheren Ausfall.<br>• Starter: Bryce Young (im Bild)<br>• Backup: Andy Dalton<br>• Practice Squad: Hendon Hooker
© 2024 Getty Images

Carolina Panthers
Die Panthers bangen vor dem Duell gegen die Buffalo Bills in Woche 8 um ihren Starter Bryce Young. Wegen einer Knöchelverletzung konnte er die ganze Woche nicht trainieren. Doch etwas Hoffnung scheinen die Panthers noch zu haben: Am Freitag haben sie Young als zweifelhaft gelistet, noch nicht als sicheren Ausfall.
• Starter: Bryce Young (im Bild)
• Backup: Andy Dalton
• Practice Squad: Hendon Hooker

<strong>New York Jets</strong><br>Justin Fields wurde in Week 7 gegen die Carolina Panthers in der Halbzeit gebenched und durch Tyrod Taylor ersetzt. Laut NFL-Insider Tom Pelissero wird er aber auch im Spiel bei den Cincinnati Bengals auflaufen, was Head Coach Aaron Glenn lange offen gelassen hatte. Denn Taylor fällt wegen einer Knieverletzung aus, wie Brian Costello von der "New York Post" berichtet. Fields ist angezählt, nachdem es zuletzt auch Kritik von Owner Woody Johnson setzte.<br>• Starter:&nbsp;Justin Fields (im Bild)<br>• Backup: Brady Cook<br>• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)<br>- Verletzt: Tyrod Taylor
© Imagn Images

New York Jets
Justin Fields wurde in Week 7 gegen die Carolina Panthers in der Halbzeit gebenched und durch Tyrod Taylor ersetzt. Laut NFL-Insider Tom Pelissero wird er aber auch im Spiel bei den Cincinnati Bengals auflaufen, was Head Coach Aaron Glenn lange offen gelassen hatte. Denn Taylor fällt wegen einer Knieverletzung aus, wie Brian Costello von der "New York Post" berichtet. Fields ist angezählt, nachdem es zuletzt auch Kritik von Owner Woody Johnson setzte.
• Starter: Justin Fields (im Bild)
• Backup: Brady Cook
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)
- Verletzt: Tyrod Taylor

<strong>Washington Commanders</strong><br>Die Commanders müssen auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert laut "ESPN" an einer Oberschenkelverletzung und verpasst damit das Monday Night Game gegen die Kansas City Chiefs. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Demnach soll Daniels aber nicht länger ausfallen, die Franchise wolle aber offenbar kein Risiko eingehen.<br>• Starter: Marcus Mariota<br>• Backup: Josh Johnson<br>• Verletzt: Jayden Daniels (im Bild)
© Icon Sportswire

Washington Commanders
Die Commanders müssen auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert laut "ESPN" an einer Oberschenkelverletzung und verpasst damit das Monday Night Game gegen die Kansas City Chiefs. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Demnach soll Daniels aber nicht länger ausfallen, die Franchise wolle aber offenbar kein Risiko eingehen.
• Starter: Marcus Mariota
• Backup: Josh Johnson
• Verletzt: Jayden Daniels (im Bild)

<strong>Arizona Cardinals<br></strong>Aufgrund einer Verstauchung im Mittelfuß musste Kyler Murray bei den Cardinals zuletzt zweimal zuschauen. In seiner Abwesenheit übernahm Jacoby Brissett. Wann Murray zurückkehrt, ist aktuell offen.<br>• Starter: Jacoby Brissett<br>• Backup:&nbsp;Kyler Murray (im Bild)<br>• Practice Squad: Kedon Slovis
© 2025 Getty Images

Arizona Cardinals
Aufgrund einer Verstauchung im Mittelfuß musste Kyler Murray bei den Cardinals zuletzt zweimal zuschauen. In seiner Abwesenheit übernahm Jacoby Brissett. Wann Murray zurückkehrt, ist aktuell offen.
• Starter: Jacoby Brissett
• Backup: Kyler Murray (im Bild)
• Practice Squad: Kedon Slovis

<strong>Buffalo Bills</strong><br>• Starter: Josh Allen (im Bild)<br>• Backup: Mitch Trubisky<br>• Practice Squad: Shane Buechele
© Imagn Images

Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele

<strong>Chicago Bears</strong><br>• Starter: Caleb Williams (im Bild)<br>• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent
© 2025 Getty Images

Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent

<strong>Cincinnati Bengals</strong><br>• Starter: Joe Flacco (im Bild)<br>• Backup: Jake Browning<br>• Practice Squad: Sean Clifford, Brett Rypien<br>• Verletzt: Joe Burrow
© ZUMA Press Wire

Cincinnati Bengals
• Starter: Joe Flacco (im Bild)
• Backup: Jake Browning
• Practice Squad: Sean Clifford, Brett Rypien
• Verletzt: Joe Burrow

<strong>Cleveland Browns<br></strong>• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)<br>• Backups: Shedeur Sanders (Rookie)<br>• Practice Squad: Bailey Zappe<br>• Verletzt: Deshaun Watson
© Imagn Images

Cleveland Browns
• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)
• Backups: Shedeur Sanders (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson

<strong>Dallas Cowboys</strong><br>• Starter: Dak Prescott (im Bild)<br>• Backup: Joe Milton III<br>• Practice Squad: Will Grier
© 2024 Getty Images

Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier

<strong>Denver Broncos</strong><br>• Starter: Bo Nix (im Bild)<br>• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
© USA TODAY Network

Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger

<strong>Detroit Lions</strong><br>• Starter: Jared Goff (im Bild)<br>• Backup: Kyle Allen<br>• Practice Squad: C.J. Beathard
© 2025 Getty Images

Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard

<strong>Green Bay Packers</strong><br>• Starter: Jordan Love (im Bild)<br>• Backup: Malik Willis<br>• Practice Squad: Clayton Tune
© Icon Sportswire

Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune

<strong>Houston Texans</strong><br>• Starter: C.J. Stroud (im Bild)<br>• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie)
© 2023 Getty Images

Houston Texans
• Starter: C.J. Stroud (im Bild)
• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie)

<strong>Indianapolis Colts</strong><br>• Starter: Daniel Jones (im Bild)<br>• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)
© ZUMA Press Wire

Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)

<strong>Jacksonville Jaguars</strong><br>• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)<br>• Backup: Nick Mullens<br>• Practice Squad: Carter Bradley
© 2024 Getty Images

Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley

<strong>Kansas City Chiefs</strong><br>• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)<br>• Backups: Gardner Minshew<br>• Practice Squad: Chris Oladokun
© 2025 Getty Images

Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun

<strong>Las Vegas Raiders</strong><br>• Starter: Geno Smith (im Bild)<br>• Backup: Kenny Pickett<br>• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)<br>• Verletzt: Aidan O'Connell
© IMAGO/Imagn Images

Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backup: Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
• Verletzt: Aidan O'Connell

<strong>Los Angeles Chargers</strong><br>• Starter: Justin Herbert (im Bild)<br>• Backup: Trey Lance<br>• Practice Squad: DJ Uiagalelei
© 2025 Getty Images

Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei

<strong>Los Angeles Rams</strong><br>• Starter: Matthew Stafford (im Bild)<br>• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett
© ZUMA Press Wire

Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett

<strong>Miami Dolphins</strong><br>• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)<br>• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)
© 2025 Getty Images

Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)

<strong>Minnesota Vikings<br></strong>• Starter: Carson Wentz (im Bild)<br>• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)<br>• Verletzt: J.J. McCarthy
© 2025 Getty Images

Minnesota Vikings
• Starter: Carson Wentz (im Bild)
• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: J.J. McCarthy

<strong>New England Patriots</strong><br>• Starter: Drake Maye (im Bild)<br>• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito
© 2025 Getty Images

New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito

<strong>New Orleans Saints</strong><br>• Starter: Spencer Rattler (im Bild)<br>• Backup: Tyler Shough (Rookie)<br>• Practice Squad: Jake Haener
© Imagn Images

New Orleans Saints
• Starter: Spencer Rattler (im Bild)
• Backup: Tyler Shough (Rookie)
• Practice Squad: Jake Haener

<strong>New York Giants<br></strong>• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)<br>• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston
© 2025 Getty Images

New York Giants
• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)
• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston

<strong>Philadelphia Eagles</strong><br> • Starter: Jalen Hurts (im Bild)<br>• Backups: Tanner McKee, Sam Howell<br>• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)
© 2023 Getty Images

Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)

<strong>Pittsburgh Steelers</strong><br>• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)<br>• Backup: Mason Rudolph<br>• Practice Squad: Logan Woodside<br>• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson
© Inpho Photography

Pittsburgh Steelers
• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)
• Backup: Mason Rudolph
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson

<strong>San Francisco 49ers<br></strong>• Starter: Mac Jones<br>• Practice Squad: Adrian Martinez<br>• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie)
© Imagn Images

San Francisco 49ers
• Starter: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie)

<strong>Seattle Seahawks</strong><br>• Starter: Sam Darnold (im Bild)<br>• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock
© 2025 Getty Images

Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock

<strong>Tampa Bay Buccaneers</strong><br>• Starter: Baker Mayfield (im Bild)<br>• Backup: Teddy Bridgewater<br>• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)
© 2025 Getty Images

Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)

<strong>Tennessee Titans</strong><br>• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)<br>• Backup: Brandon Allen<br>• Practice Squad: Trevor Siemian<br>• Verletzt: Will Levis
© Imagn Images

Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis

Die Ravens selbst bezogen bereits Stellung zu der Thematik und erklärten, warum sie Jacksons Trainingsteilnahme zweimal unterschiedlich bewerteten. "Im Vorfeld des Sonntagsspiels gegen die Bears war Lamar Jackson bei der gesamten Trainingseinheit am Freitag anwesend und hat komplett daran teilgenommen", teilten die Ravens mit.

Allerdings: "Gemäß einer weiteren Bewertung und nach Rücksprache mit dem Ligabüro haben wir unseren Bericht bezüglich seiner Trainingsteilnahme angepasst, da Lamar keine Spielzüge mit den Startern trainiert hat."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL achtet auf Genauigkeit des Injury Reports

Wie Rapoport berichtete, trainierte Jackson stattdessen mit dem Scouting Team, was ein Anzeichen dafür ist, dass er noch eine Woche von der Rückkehr in ein offizielles NFL-Spiel entfernt ist. Den NFL-Vorgaben entsprechend hätte Jackson also nie mit einer "Full Participation" bedacht werden dürfen.

Ob und welche Sanktionen den Ravens jetzt womöglich drohen könnten, ist offen.

Die NFL achtet sehr darauf, dass Teams bei Verletzungen ihrer Spieler und deren Meldung akkurat vorgehen. Dabei geht es auch um die Thematik der Sportwetten, im konkreten Fall macht es einen erheblichen Unterschied, ob die Ravens mit Jackson oder - wie es jetzt der Fall sein wird - mit Tyler Huntley antreten.

Galten die Ravens am Samstag vor der Korrektur von Jacksons Status noch als klarer Favorit bei den Buchmachern, haben sich die Quoten danach deutlich angenähert.

Mehr News und Videos
Mayfield
News

Mayfield schießt gegen die Saints

  • 26.10.2025
  • 14:46 Uhr
imago images 1067841947
News

ran tippt den 8. Spieltag: Packers machen Rodgers nass

  • 26.10.2025
  • 12:15 Uhr
Rodgers Steelers Packers
News

Rodgers gegen Green Bay: Wie soll das ein Packers-Fan nur schaffen?

  • 26.10.2025
  • 11:54 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 26.10.2025
  • 10:33 Uhr
Detroit Lions v Green Bay Packers
News

NFL: Darum fangen die Spiele heute früher an

  • 26.10.2025
  • 10:24 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at Denver Broncos Dec 24, 2023; Denver, Colorado, USA; Denver Broncos head coach Sean Payton talks with quarterback Russell Wilson (3) before...
News

Zoff: Payton antwortet auf Wilson-Tweet

  • 25.10.2025
  • 14:22 Uhr

NFL: Giants-Shooting-Star überrascht mit neuen Glitzer-Zähnen

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs
News

Nach NBA-Skandal: NFL erinnert Spieler an Wettregeln

  • 25.10.2025
  • 10:20 Uhr

NFL: Aaron Rodgers vs Green Bay Packers - erstes Spiel gegen die alte Liebe

  • Video
  • 05:49 Min
  • Ab 0
Die Steelers sind erst Rodgers dritte Mannschaft
News

"Unglaubliche Präsenz:" Welschof schwärmt von Ikone Rodgers

  • 25.10.2025
  • 06:34 Uhr