Aaron Rodgers trifft am Sonntag in Pittsburgh auf die Green Bay Packers. Für Steelers-Fans: vermutlich nur ein weiteres Spiel. Für Packers-Fans: ein emotionaler Kraftakt.

Von Kevin Obermaier

Aaron Rodgers gegen die Green Bay Packers.

Wie zum Teufel konnte es eigentlich dazu kommen?

Was soll ein Packers- und Rodgers-Fan dabei nur in aller Welt fühlen?

Für wen bin ich da? Wann soll ich jubeln, wann heulen, wann schreien?

Dass dieses Duell schon seit Juni feststeht, als Rodgers bei den Pittsburgh Steelers unterschrieb? Egal.

Nichts konnte mich darauf vorbereiten. Niemals hätte ich mich dafür emotional wappnen können.

Und wieso auch? Niemand konnte schließlich auch garantieren, dass es am 1. Spieltag nicht wieder zu einem Verletzungsunfall auf diesem vermaledeiten New Yorker Rasen kommt.

Langsam verstehe ich, wie sich Mama Kelce im Super Bowl Chiefs gegen Eagles gefühlt haben muss. Oder Sophie in "Sophies Entscheidung".