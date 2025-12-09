Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Trauriger Rekord für Jalen Hurts! Quarterback der Philadelphia Eagles mit zwei Turnovern in einem Spielzug
Horror-Abend für Jalen Hurts: Der Eagles Quarterback sorgte gegen die Chargers für einen historischen Spielzug.
Das Monday Night Game in Week 14 zwischen den Los Angeles Chargers und Philadelphia Eagles wurde für Quarterback Jalen Hurts zum Albtraum.
Der 27-Jährige erzielte bei der 19:22-Overtime-Pleite insgesamt 240 Passing Yards, warf jedoch vier Interceptions und leistete sich einen weiteren Turnover.
Dabei gelang Hurts ein trauriger Rekord. Laut "Elias Sports Bureau" ist der Playmaker der erste Spieler in der NFL seit 1978, dem Beginn der Datenerfassung, der in einem Spielzug zwei Turnover verursacht hat.
Jalen Hurts mit Interception und Fumble in einem Spielzug
Besagte Szene ereignete sich bei einem 3rd-and-1 früh im zweiten Viertel an der 21-Yard-Line der Chargers. Defensive Lineman Da'Shawn Hand fing einen Pass von Hurts in der Mitte des Feldes ab und trug den Ball bis zur 24-Yard-Linie zurück. Eagles-Running-Back Will Shipley kam jedoch von hinten an Hand heran und entriss ihm den Ball wieder, der von Hurts zurückerobert werden konnte.
Anstatt sich hinzulegen und die neuen Downs zu nehmen, versuchte Hurts jedoch, noch mehr Raumgewinn zu erzielen. Dabei wurde er aber umgehend von Defensive Tackle Jamaree Caldwell gestoppt und leistete sich den nächsten Ballverlust. Chargers Linebacker Troy Dye konnte sich schließlich auf das Spielgerät werfen und das Play beenden.
