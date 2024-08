Wie Schauspieler und Produzent Adam Sandler am Dienstag in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon verriet, wird Kelce in der kommenden "Happy Gilmore"-Fortsetzung "mitspielen".

Eine Happy-Gilmore-Fortsetzung hatte der Hollywood-Star schon vor mehreren Jahren angekündigt. Kürzlich kamen dann Gerüchte auf, dass Kelce in die Planungen des Films involviert sein könnte, als er in Los Angeles mit einer Happy-Gilmore-Cap gesichtet wurde - die Spekulationen haben sich nun bewahrheitet.

Im Mai hat Netflix bekannt gegeben, dass eine Fortsetzung der kultigen Golfkomödie von 1996 in Auftrag gegeben wurde. Sandler erzählte nun Talkmaster Fallon, dass die Produktion in ein paar Wochen in New Jersey beginnen wird.

Travis Kelce plant Hollywood-Karriere im Eiltempo

Dass Sportler und Berühmtheiten Nebenrollen und Cameo-Auftritte in Sandler-Filmen haben, ist längst keine Seltenheit mehr. Im Originalfilm "Happy Gilmore" spielten etwa Lee Trevino, Verne Lundquist und Bob Barker mit. Ehemalige US-Sport- und -Entertainment-Größen wie Lawrence Taylor, Michael Irvin, Bill Goldberg, Steve Austin, Kevin Nash und Dan Marino haben in verschiedenen Sandler-Produktionen ebenfalls bereits mitgespielt.

Und nun also auch Travis Kelce, der jedoch kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Branche ist. Der Chiefs-Star konnte seine schauspielerischen und komödiantischen Fähigkeiten bereits als Gastgeber von "Saturday Night Live" im März 2023 unter Beweis stellen. Sein Debüt im Fernsehen wird er in der kommenden Ryan-Murphy-Serie "Grotesquerie" geben, die am 25. September auf "FX" Premiere feiert.

Aber das ist noch nicht alles. Der 34-Jährige bereitet sich auch über diese Auftritte bereits mit Hochtouren auf eine Karriere nach der Karriere auf der Leinwand vor. Am Dienstag wurde zudem bekannt gegeben, dass Kelce sein Spielfilmdebüt in der Action-Komödie "Loose Cannons" geben wird. Außerdem wird er für Amazon die Gameshow "Are You Smarter Than a Celebrity?" moderieren, die am 16. Oktober erstmals ausgestrahlt wird.