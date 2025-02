NFL: Tyreek Hill mit Kehrtwende - kein Dolphins-Abgang und Liebeserklärung an Tua Tagovailoa

Tyreek Hill schockierte die Miami Dolphins mit einer Abschiedsankündigung nach dem letzten Saisonspiel. Einige Wochen später rudert der Star-Receiver jedoch zurück.

von Daniel Kugler

Tyreek Hill rudert nach seiner Abschiedsankündigung zurück und hat sich öffentlich bei seinem Quarterback Tua Tagovailoa entschuldigt.

"Tua ist mein Mann. Er wird immer mein Mann sein, egal was passiert. Ich bin sicher, er versteht meine Frustration, wir alle wollen gewinnen", betonte der Star-Receiver der Miami Dolphins zu Gast in der "Up & Adams Show" vor Super Bowl LIX.

Hill sprach seinem Passgeber eine Liebeserklärung aus: "Tua ist ebenfalls ein Wettkämpfer - und auch ein verdammt guter. Viele Leute wissen das nicht. Er ist ein Gewinner, er ist konsequent. Ich freue mich also darauf, dass wir unsere Beziehung weiter ausbauen. Und das ist meine öffentliche Entschuldigung an dich, Tua. Ich liebe dich, Bruder."

Anschließend richtete der Edelpassempfänger die Entschuldigung an das gesamte Team, sagte aber auch, dass seine Mannschaftskameraden wissen würden, wo er steht.

"Sie wissen, dass ich nicht diese Art von Spieler bin. Viele Leute sagen vielleicht: 'Oh, Reek ist ein Hitzkopf, er ist dies, er ist das', aber meine Mannschaftskameraden wissen das", ergänzte der 30-Jährige: "Ich komme jeden Tag zur Arbeit, reiße mir den Arsch auf, erscheine pünktlich zu den Meetings und tue, was ich tun muss."