Miracle at the New Meadowlands

Wenn ein Spielzug in der NFL-Geschichte nicht nur einen eigenen Namen, sondern einen eigenen Wikipedia-Artikel hat, dann ist wahrlich etwas Besonderes passiert. So auch am 19. Dezember 2010. In Woche 15 führten die New York Giants zu Hause (in den Meadowlands von New Jersey) spät im vierten Quarter mit 31:10 gegen die Eagles. Danach drehte Quarterback Michael Vick jedoch auf und die Eagles kamen mit drei Touchdowns schnell zurück. Als die Giants bei 31:31 punteten, stellte sich bei auslaufender Uhr alles auf Overtime ein. Returner DeSean Jackson jedoch trug den Punt mit drei Nullen auf der Uhr in die Endzone. Die Giants verpassten durch diese Niederlage die Playoffs.