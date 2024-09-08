Vor dem Spiel der Dolphins gegen die Jaguars wurde Miami-Receiver Tyreek Hill festgesetzt. Nun gibt es pikante Enthüllungen rund um den zuständigen Polizisten. Vor dem NFL-Auftakt der Miami Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars (20:17) kam es zu irren Szenen rund um Star-Receiver Tyreek Hill. Der Dolphins-Spieler wurde auf dem Weg zum Stadion von der Polizei festgenommen. Im Anschluss gingen Videos in den sozialen Netzwerken viral, die zeigen, wie brutal Hill aus seinem Auto gezogen, auf den Bürgersteig gezerrt wird und wie ihm Handschellen angelegt werden. NFL - Miami Dolphins: Tyreek Hill wohl trotz Verletzung im Fokus anderer Teams Im Anschluss hatte der Sportler unmissverständlich erklärt, dass er möchte, dass der zuständige Polizist gefeuert wird. Nun stärkt ein neuer Bericht offenbar die Argumente des Wide Receivers.

Tyreek Hill: Polizist bereits sechsmal suspendiert Laut "Fox Sports 640" wurde der Beamte, der nach dem Vorfall zunächst in den Verwaltungsdienst versetzt wurde, in seiner Laufbahn bereits sechs Mal suspendiert! Demnach wurde der 27-jährige Danny Torres insgesamt 20 Tage aus dem Verkehr gezogen. Diese Vorgeschichte könnte bei einem internen Verfahren eine große Rolle spielen. Aber: Aus dem Bericht geht derweil auch hervor, dass Torres seit 2019 nicht mehr suspendiert wurde. Hill hatte bereits vor einigen Tagen in einer Pressekonferenz erklärt: "Er muss entlassen werden. Er hat nicht nur mich schlecht behandelt, sondern auch meine Teamkollegen, die damit gar nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ich sag das nicht oft, aber er muss entlassen werden."

In einem Statement von Hills Anwalt hieß es derweil: "Wir sind der Meinung, dass die Gewaltanwendung des Beamten exzessiv, eskalierend und rücksichtslos war. Wir fordern, dass der Beamte mit sofortiger Wirkung entlassen wird." Bereits zuvor hatte Hills Berater Drew Rosenhaus seinem Ärger über die Behandlung seines Klienten Luft gemacht. In der "The Dan Le Batard Show" forderte er nicht nur für den genannten Beamten drastische Konsequenzen: „Ich persönlich glaube, dass die Polizisten, die Tyreek das angetan haben, nicht in dieser Position sein sollten - sie sollten entlassen werden." Wie sie Hill behandelt haben, sei "entsetzlich" gewesen, so Rosenhaus weiter: "Sie haben ihn nicht wie ein menschliches Wesen behandelt." Ob auch Hill dieser Meinung ist, ließ der Manager offen.

Tyreek Hill: Verkehrsdelikt als Ursache Auch die "Fritz Pollard Alliance Foundation", eine Stiftung, die sich für Diversität in der NFL einsetzt, fordert Konsequenzen. Sie sieht in dem Vorgehen der Beamten eine rassistische Tat, die bestraft werden muss. Aus den von "ESPN" veröffentlichten Strafzetteln geht hervor, dass Hill wegen "rücksichtslosen Fahrens" und wegen des "Verstoßes gegen die Anschnallpflicht" angehalten wurde. Demnach sei Hill mit rund 60 Meilen pro Stunde, umgerechnet etwa 96 km/h, unterwegs gewesen, was auf einer "visuellen Schätzung" beruht. In Wohngebieten in Miami gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Meilen pro Stunde. Lediglich bei der Auffahrt auf den Highway wird diese auf 70 Meilen pro Stunde angehoben. Zusätzliche Info: Das rücksichtslose Fahren kostet 179 Dollar, der Verstoß gegen die Anschnallpflicht 129 Dollar.

Dolphins geben Statement ab Die Miami Dolphins haben das Verhalten der Polizisten bei der Verkehrskontrolle bereits als unverhältnismäßig hart kritisiert. "Wir sind traurig über das übermäßig aggressive und gewalttätige Verhalten der Polizeibeamten", hieß es in dem Statement der Franchise: "Es ist sowohl ärgerlich als auch herzzerreißend zu sehen, wie genau die Menschen, denen wir vertrauen, dass sie unsere Gemeinschaft beschützen, solch unnötige Gewalt und Feindseligkeit gegenüber diesen Spielern anwenden." Zuvor hatte die Polizei Videoaufnahmen von Bodycams der Kontrolle veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie Hill in seinem schwarzen Sportwagen sitzt, durch das Fenster mit einem Polizeibeamten spricht. Anschließend wird die Tür seines Wagens aufgerissen, der Football-Profi herausgezerrt und auf dem Boden liegend von mehreren Beamten fixiert. Die Dolphins schrieben in ihrem Statement zudem, dass dies "eine Erinnerung" sei, dass nicht jede Situation wie diese friedlich endet, und wir sind dankbar, dass es in dieser der Fall war." Es gebe "einige Beamte, die ihre Verantwortung und ihren Einsatz mit fehlgeleiteter Macht verwechseln", hieß es weiter: "Wir loben das MDPD (Miami Dade Police Department, d. Red) dafür, dass es die richtigen und notwendigen Maßnahmen ergriffen und dieses Filmmaterial so schnell veröffentlicht hat, fordern es jedoch auch auf, ebenso schnell und entschieden gegen die Beamten vorzugehen, die sich so verabscheuungswürdig verhalten haben."

