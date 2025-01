Nun will sich der Passempfänger neu orientieren. Ganz so einfach wie in der Stunde der Enttäuschung formuliert, dürfte dies jedoch nicht werden, denn Hill hat noch einen mehrjährigen Vertrag.

"Das ist das erste Mal, dass ich nicht in den Playoffs stehe. Ich muss tun, was das Beste für mich und meine Familie ist", erklärte der 30-Jährige nach der Partie gegenüber Journalisten: "Ob das hier ist oder woanders – ich öffne diese Tür für mich. Ich bin raus, Bro."

Hill würde Dolphins bei Trade ordentlich Dead Cap hinterlassen

Kurz nach seiner Ankunft in Miami hatte Hill eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 120 Millionen Dollar unterschrieben. Vor der für den Spieler nun vorzeitig beendeten Spielzeit unterzeichnete er zudem eine restrukturierte Vertragsverlängerung um drei Jahre und 90 Millionen Dollar, die einzelne Vertragsjahre aus dem Deal zuvor nochmals anpasste.

Durch die besagte Überarbeitung steht Hill bei den Dolphins noch für die nächsten zwei Spielzeiten unter Vertrag und würde entsprechend erst 2027 zum Unrestricted Free Agent werden.

Da der Spieler augenscheinlich jedoch umgehend das Weite suchen will und diese Haltung womöglich auch mit einem Holdout in der Offseason durchdrücken könnte, lieferte "Spotrac" bereits die Zahlen und Kosten bei einem möglichen Abschied. So steht der Receiver 2025 zunächst noch mit einem Cap Hit von ca. 28,7 Millionen Dollar und 2026 mit ca. 51,9 Millionen Dollar in Miami in den Büchern.

Hill hat einen Roster-Bonus von einer Million Dollar für die kommende Spielzeit in Miami, der am 14. März fällig wird. Für den Fall eines Trades vor dem 15. März würde sein neues Team demnach für 2025 garantierte 28,65 Millionen Dollar aufnehmen. Die dem Speedster zustehenden 36 Millionen Dollar für 2026 wären dann nicht garantiert.

Für die Dolphins bliebe in diesem Fall ein Dead Cap für 2025 von ca. 28,3 Millionen Dollar übrig. Diesem käme eine marginale Gehaltseinsparung im gleichen Zeitraum von ca. 400.000 Dollar gleich.