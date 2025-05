NFL: "Unsensibler" Tyreek-Hill-Witz und Lizenzprobleme - Indianapolis Colts löschen Spielplan-Video

Die Indianapolis Colts löschen das Video zur Verkündung ihres Spielplans für die kommende NFL-Saison. Einer der Gründe ist Dolphins-Receiver Tyreek Hill.

Die Indianapolis Colts haben, wie die anderen NFL-Teams auch, anlässlich der Verkündung ihres Spielplans ein besonderes Video veröffentlicht. Allerdings hat die Franchise das Video inzwischen wieder gelöscht. Als Gründe wurden Lizenzprobleme und ein "unsensibler" Witz rund um Dolphins-Receiver Tyreek Hill angegeben.

"Wir haben unser Video zur Veröffentlichung des Spielplans entfernt, weil es unsere Rechte mit Microsoft überschritten hat und einen unsensiblen Clip mit Dolphins-Wide-Receiver Tyreek Hill enthielt. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei Microsoft und Tyreek“, schrieben die Verantwortlichen in einem Statement, welches "Pro Football Talk" vorliegt.

Abgebildet war in dem Video in "Minecraft"- Optik ein schwimmender Delfin in einem Hill-Trikot, der von der Küstenwache angehalten wurde. Eine Anspielung auf die Festnahme des Passempfängers zu Beginn der vergangenen Saison.