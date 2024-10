NFL: US-Sender "ESPN" plant wohl Late-Night-Show mit Jason Kelce

Die Kelce-Brüder sind in den USA aktuell in aller Munde. Dies will sich ein TV-Sender nun wohl zunutze machen.

Travis und Jason Kelce haben aktuell mächtig Starpower in den Vereinigten Staaten. Dies will sich "ESPN" nun offenbar zunutze machen. So berichtet John Ourand vom US-Portal "Puck", dass der Sender derzeit mit dem nach der vergangenen Saison zurückgetretenen Jason Kelce über eine Late-Night-Show verhandelt.

Demnach wird aktuell an den Details gefeilt, es soll sich aber nicht um eine Highlight- oder Analysesendung zur NFL handeln. Sondern eher um eine traditionellere Late-Night-Sendung, in der Sportler und andere Prominente als Gäste auftreten.

So soll die Show von "NFL Films" produziert und an "ESPN" lizensiert werden und ab Januar an fünf aufeinanderfolgenden Freitagabenden ausgestrahlt werden. Die Sendung soll dabei im besten Fall Clips abwerfen, die sich für Social-Media-Plattformen wie YouTube und TikTok eignen.

Kelce ist aktuell als Experte bei "Monday Night Countdown" tätig. "New Heights", der Podcast, den er gemeinsam mit Bruder Travis Kelce von den Kansas City Chiefs betreibt, wurde für mehr als 100 Millionen US-Dollar an Amazon verkauft.