Anzeige

Geldregen für die Kelce-Brüder: Amazon zahlt für Exklusivrechte an dem Podcast "New Heights" wohl eine Monster-Summe.

Travis und Jason Kelce genießen in der NFL bereits Legendenstatus, jetzt machen sie mit ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" richtig Geld.

Wie am Dienstag offiziell mitgeteilt wurde, hat sich der Großkonzern Amazon für drei Jahre Exklusivrechte an dem Podcast gesichert. So ist "New Heights" auf der Amazon-Plattform Wondery künftig früher als bei anderen Podcastanbietern zu hören, zudem können Nutzer hier auf eine werbefreie Edition zurückgreifen.

Diesen Deal lässt sich Amazon Berichten zufolge viel Geld kosten, laut "Bild" zahlt das Unternehmen 107 Millionen Dollar an die Kelces.

"Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit Wondery für die nächste Phase von 'New Heights' zusammenzuarbeiten. Wir lieben diese Serie und die Fangemeinde, die mit uns in den letzten beiden Staffeln gewachsen ist", äußern sich die Brüder in einer Pressemitteilung.

Jen Sargent, CEO von Wondery, bezeichnete den Podcast der Brüder "lustig" und "relevant" und hob den "beispiellosen Insider-Zugang zur NFL-Saison und zum Profisport" hervor.