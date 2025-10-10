Der Pro Bowl hat in den vergangenen Jahren an Prestige eingebüßt und verzeichnete auch bei den TV-Quoten Niedrigstände. Jetzt versucht die NFL, das Show-Event mit einigen Veränderungen wieder populärer zu machen. Der Pro Bowl gilt seit einigen Jahren als das schwarze Schaf der NFL. Die Zuschauerzahlen gingen stark zurück. Nachdem es zuletzt bereits Berichte gegeben hatte, dass die Liga die jährlichen Pro-Bowl-Spiele künftig in die Stadt des Super Bowls verlegen wolle und diese Teil der stetig wachsenden Super-Bowl-Woche werden sollen, herrscht nun Gewissheit. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Halbzeit-Show von Bad Bunny: Goodell spricht Klartext "Wir haben viel Zeit damit verbracht, unseren Pro Bowl weiterzuentwickeln und darüber zu sprechen, wie wir ihn attraktiver gestalten können – sowohl für unsere teilnehmenden Spieler als auch für unsere Fans", betonte Commissioner Roger Goodell beim jährlichen Fall Owners Meeting. "Wir haben viel Zeit damit verbracht, über die Ziele zu sprechen. Die Ziele sind vor allem, unsere unglaublichen Spieler zu feiern und zu ehren, und zweitens, unseren Sport als globale Plattform zu nutzen", führte der 66-Jährige weiter aus.

Super Bowl 2026: Pro Bowl nur wenige Tage zuvor in Kalifornien Super Bowl LX findet am 8. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, statt. Das All-Star-Game der NFL wird demnach nur wenige Tage zuvor in der Nähe dazu stattfinden. Laut "ESPN" ist geplant, die Pro Bowl Games am Dienstagabend, dem 3. Februar, im Moscone Center in San Francisco auszutragen, dem Veranstaltungsort des Super-Bowl-Fanfests. Der größte Ballsaal fasst 4.000 Personen und macht die Veranstaltung damit zu einem intimeren Event als noch in den Vorjahren, bei dem der Fokus auf der TV-Übertragung lag. Das Show-Event bleibt ein Flag-Football-Spiel zwischen der AFC und der NFC, obwohl Peter O'Reilly, Executive Vice President der NFL für internationale Events, einräumte, dass das Format im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles noch internationaler ausgerichtet werden könnte.

"Flag ist zu einem globalen Sport geworden", sagte Goodell. "Unsere Spieler haben das All-Star-Format angenommen, und wir halten es für sehr wichtig, diese Initiative fortzusetzen." Der moderne Pro Bowl wird seit 1951 an verschiedenen Orten ausgetragen, erreichte seinen Höhepunkt jedoch während 30 aufeinanderfolgender Jahre von 1980 bis 2009 im Aloha Stadium auf Hawaii. In jüngerer Zeit fanden sechs der letzten acht Ausgaben im Camping World Stadium in Orlando statt.

