NFL - New York Jets: So blickt Owner Woody Johnson auf den Abgang von Aaron Rodgers

Justin Fields spielt schlecht, die New York Jets stehen bei 0:7. Bereut Owner Woody Johnson den Abgang von Aaron Rodgers?

Woody Johnson hat Quarterback Justin Fields harsch kritisiert. "Die Offensive funktioniert einfach nicht. Und du kannst den Ball nicht laufen, wenn du ihn nicht werfen kannst“, sagte der Jets-Owner angesichts des 0:7-Starts in der aktuellen NFL-Saison.

"Wenn wir wenigstens einen Pass anbringen könnten, dann würde es besser aussehen“, sagte Johnson.

Die Jets werden wahrscheinlich einen Wechsel auf der Spielmacher-Position vornehmen, dann würde Tyrod Taylor übernehmen.

Da liegt die Frage nahe, ob Johnson es nicht bereut, dass jemand wie Aaron Rodgers das Team verlassen hat. Denn der Routinier spielt jetzt bei den Pittsburgh Steelers eine gute Saison, steht mit seinem neuen Team bei einer 4:2-Bilanz.

"Ich blicke niemals zurück", sagte Johnson laut "ESPN".

"Im Football musst du nach vorne schauen. Selbst wenn du Spieler entlässt – es könnte sich am Ende herausstellen, dass sie eines Tages in der Hall of Fame landen. Man weiß es einfach nie. Aber Aaron spielt derzeit großartig. Er ist jetzt in einer Situation, die gut für ihn funktioniert", so Johnson. Umso schlechter funktioniert es für die Jets mit Fields. Weshalb es jetzt Konsequenzen geben dürfte.