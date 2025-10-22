NFL - Baltimore Ravens in der Krise: Kein Spaß mehr in der Kabine

Es soll geschäftsmäßiger zugehen bei den Baltimore Ravens. Deshalb wurden Freizeitaktivitäten aus der Kabine entfernt.

Der Spaß verschwindet aus der Kabine der Baltimore Ravens. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn wie die "Baltimore Sun" berichtet, haben die Ravens alle Freizeitaktivitäten aus der Umkleidekabine entfernt. Neben Tischtennisplatten mussten auch ein Basketballkorb, Cornhole-Bretter und Videospielkonsolen dran glauben.

Dem Bericht zufolge trafen die Trainer diese Entscheidung, um die Atmosphäre in der Kabine "geschäftsmäßiger" zu gestalten.

Der Hintergrund ist klar: Die Ravens stehen nach einem klassischen Fehlstart in der laufenden NFL-Saison bei einer 1:5-Bilanz. Womit ebenfalls klar ist, dass sich das ambitionierte Team nicht mehr viele Ausrutscher erlauben kann. Sonst verpasst einer der heißen Super-Bowl-Favoriten komplett die Playoffs.

Am Sonntag (ab 18:00 Uhr im Liveticker) sind die Chicago Bears der nächste Gegner. Die stehen vor Week 8 bei 4:2. Ob Quarterback Lamar Jackson, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung wochenlang fehlte und schmerzlich vermisst wurde, bei den Ravens wieder dabei sein kann, ist offen.