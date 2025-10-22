Anzeige
NFL

NFL - Baltimore Ravens in der Krise: Kein Spaß mehr in der Kabine

  • Veröffentlicht: 22.10.2025
  • 16:07 Uhr
  • ran.de

Es soll geschäftsmäßiger zugehen bei den Baltimore Ravens. Deshalb wurden Freizeitaktivitäten aus der Kabine entfernt.

Der Spaß verschwindet aus der Kabine der Baltimore Ravens. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn wie die "Baltimore Sun" berichtet, haben die Ravens alle Freizeitaktivitäten aus der Umkleidekabine entfernt. Neben Tischtennisplatten mussten auch ein Basketballkorb, Cornhole-Bretter und Videospielkonsolen dran glauben.

Dem Bericht zufolge trafen die Trainer diese Entscheidung, um die Atmosphäre in der Kabine "geschäftsmäßiger" zu gestalten.

Der Hintergrund ist klar: Die Ravens stehen nach einem klassischen Fehlstart in der laufenden NFL-Saison bei einer 1:5-Bilanz. Womit ebenfalls klar ist, dass sich das ambitionierte Team nicht mehr viele Ausrutscher erlauben kann. Sonst verpasst einer der heißen Super-Bowl-Favoriten komplett die Playoffs.

Am Sonntag (ab 18:00 Uhr im Liveticker) sind die Chicago Bears der nächste Gegner. Die stehen vor Week 8 bei 4:2. Ob Quarterback Lamar Jackson, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung wochenlang fehlte und schmerzlich vermisst wurde, bei den Ravens wieder dabei sein kann, ist offen.

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 0396691353
News

Rodgers-Schule: Als es für Love Strafpunkte hagelte

  • 22.10.2025
  • 17:17 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 22.10.2025
  • 16:19 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 22.10.2025
  • 16:02 Uhr

NFL: Patrick Mahomes sammelt riesige Spendensumme - QB-Gemälde versteigert

  • Video
  • 01:26 Min
  • Ab 0
In der Krise: Aaron Rodgers und die Jets
News

So blickt der Jets-Owner heute auf den Rodgers-Abgang

  • 22.10.2025
  • 14:36 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at Denver Broncos Dec 24, 2023; Denver, Colorado, USA; Denver Broncos head coach Sean Payton talks with quarterback Russell Wilson (3) before...
News

"Stillos": Streit zwischen Wilson und Payton eskaliert

  • 22.10.2025
  • 14:35 Uhr

NFL: Simon Biles superhot! Bears-Outfit wird zum Blickfang

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel
News

Wieder ein zweites NFL-Spiel in Deutschland möglich?

  • 22.10.2025
  • 14:28 Uhr
Tennessee Titans v Las Vegas Raiders
News

Raiders beenden Spekulationen: "Er geht nirgendwo hin"

  • 22.10.2025
  • 10:24 Uhr