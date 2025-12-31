NFL - Vergrault Jerry Jones bei den Dallas Cowboys den nächsten Superstar?

Dass es keine gute Idee ist, den Spielerberater zu übergehen, weiß Jerry Jones eigentlich. Gelernt hat er aus seinem Fehler in der Offseason aber wohl nicht.

Jerry Jones macht offenbar mal wieder sein Ding. Auch wenn das als Owner der Dallas Cowboys durchaus sein gutes Recht ist, ging die Vorgehensweise in der Vergangenheit schon einmal nach hinten los.

Doch Jones will auch bei George Pickens die Fäden in der Hand halten. Der Wide Receiver wird im Frühjahr Free Agent und soll einen neuen Vertrag bekommen.

Auf die Frage, ob Jones direkt mit Pickens oder mit dessen Agenten David Mulugheta verhandeln werde, sagte Jones bei "105.3 The Fan": "Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie es läuft. Wahrscheinlich beides, aber ich habe auf jeden Fall vor, mit George zu sprechen."

Mulugheta?

Genau, das ist der Agent, den Jones schon bei der Personalie Micah Parsons übergangen hat. Wozu das führte, ist hinlänglich bekannt: Die Cowboys überwarfen sich mit ihrem Star-Pass-Rusher.

Parsons wechselte per spektakulärem Trade vor der Saison zu den Green Bay Packers und lieferte dort ab, ehe er sich Mitte Dezember das Kreuzband riss.