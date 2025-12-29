- Anzeige -
- Anzeige -
Alle NFL-Highlights auf Joyn

NFL: Kansas City Chiefs - Coach Andy Reid verkündet Zukunftsentscheidung

  • Aktualisiert: 01.01.2026
  • 16:41 Uhr
  • ran
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Tennessee Titans Dec 21, 2025 Nashville, Tennessee, USA Kansas City Chiefs head coach Andy Reid before a game against the Tennessee Titans at Nissan Stadium. Nashville Nissan Stadium Tennessee USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xStevexRobertsx 20251221_jhp_ra1_0118
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Tennessee Titans Dec 21, 2025 Nashville, Tennessee, USA Kansas City Chiefs head coach Andy Reid before a game against the Tennessee Titans at Nissan Stadium. Nashville Nissan Stadium Tennessee USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xStevexRobertsx 20251221_jhp_ra1_0118© IMAGO/Imagn Images

Die Kansas City Chiefs verpassen erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit die Playoffs. Head Coach Andy Reid bezieht Stellung zu seiner Zukunft.

Die Kansas City Chiefs blicken auf eine Serie von zehn Saisons in Folge mit Playoff-Teilnahme zurück.

In dieser Spielzeit wird die Postseason allerdings erstmals wieder ohne den Dauergast aus Missouri ausgetragen. Mit einer 6-10-Bilanz einen Spieltag vor Ende der Regular Season erlebte die Franchise eine Saison zum Vergessen.

Head Coach Andy Reid denkt wenige Tage vor dem Ende seiner 13. NFL-Saison als Cheftrainer der Chiefs jedoch nicht an einen Rücktritt. "Ich denke, ich komme zurück, oder?", wird der 67-Jährige von "ChiefsDigest.com" zitiert.

"Wenn sie mich zurückhaben wollen, komme ich zurück. In diesem Geschäft weiß man nie, das ist eine schwierige Frage. Aber ich habe es vor, ja", betonte Reid.

Im Vorjahr hatte "Big Red" einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, der ihn bis inklusive der Spielzeit 2029 an die Franchise bindet.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kansas City Chiefs: Kehrt Travis Kelce zurück?

Abseits der Zukunft des Coaches steht das Team vor einer Offseason mit zahlreichen Fragezeichen.

Zahlreiche Personalien dürften auf dem Prüfstand stehen und der Roster wohl einschneidende Veränderungen erfahren. Ob Tight End Travis Kelce seine Karriere beendet oder nicht, wird sich zeigen.

Im Fokus steht jedoch die Genesung von Star-Quarterback Patrick Mahomes, der nach einem Kreuzbandriss kürzlich operiert wurde und an seinem Comeback arbeitet.

Wer dann an seiner Seite auflaufen wird, steht noch in den Sternen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
INDIANAPOLIS, IN - DECEMBER 28: Indianapolis Colts quarterback Philip Rivers (17) runs off the field after an NFL, American Football Herren, USA game between the Jacksonville Jaguars and the Indian...
News

Rücktritt 2.0: Philip Rivers macht erneut Schluss

  • 01.01.2026
  • 17:15 Uhr
CINCINNATI, OH - DECEMBER 14: Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) runs toward the sideline during the game against the Baltimore Ravens and the Cincinnati Bengals on December 14, 2025, a...
News

Muss Lamar Jackson mit Schutzweste spielen?

  • 01.01.2026
  • 17:13 Uhr
LANDOVER, MD - DECEMBER 25: Dallas Cowboys wide receiver George Pickens (3) looks in a pass during game between the Dallas Cowboys and the Washington Commanders on December 25, 2025 at Northwest St...
News

Vergrault Jerry Jones den nächsten Superstar?

  • 01.01.2026
  • 16:42 Uhr
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Los Angeles quarterback Matthew Stafford (9) hands off to running back Kyren Williams (23) during the NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Rams...
News

Playoff Picture: Rams müssen zum Titelverteidiger

  • 01.01.2026
  • 16:40 Uhr
CINCINNATI, OH - NOVEMBER 23: New England Patriots head coach Mike Vrabel talks to defensive tackle Christian Barmore (90) during the game against the New England Patriots and the Cincinnati Bengal...
News

Nächster Skandal bei den Patriots: Ablenkung vor Playoffs?

  • 01.01.2026
  • 16:31 Uhr
CINCINNATI, OH - DECEMBER 28: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) walks off the field after the game against the Arizona Cardinals and the Cincinnati Bengals on December 28, 2025, at Payc...
News

Burrow kritisiert Bengals: "Es muss sich einiges ändern"

  • 01.01.2026
  • 12:37 Uhr
DETROIT, MI - DECEMBER 21: Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) looks down seeing a penalty flag for offensive pass interference during the Detroit Lions versus the Pittsburgh Steeler...
News

Warum den Detroit Lions verlieren hilft für die Saison 2026

  • 01.01.2026
  • 11:16 Uhr
December 11, 2022, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 11th, 2022 Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin and Baltimore Ravens head coach John Harbaugh shaklee hands after Pittsburgh Steeler...
News

Showdown in Pittsburgh: Letztes Duell Tomlin vs. Harbaugh?

  • 31.12.2025
  • 15:51 Uhr
Matthew Stafford (LA Rams)
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 31.12.2025
  • 10:07 Uhr
MIAMI GARDENS, FL - DECEMBER 28: Tampa Bay Buccaneers Quarterback Baker Mayfield (6) scrambles for yards during the game between the Tampa Bay Buccaneers and the Miami Dolphins on December 28, 2025...
News

Heftige Ansage für Mayfield - vom eigenen Coach...

  • 31.12.2025
  • 10:03 Uhr