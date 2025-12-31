- Anzeige -
NFL - Showdown in Pittsburgh: Das letzte Duell Tomlin gegen Harbaugh?

  • Veröffentlicht: 31.12.2025
  • 15:51 Uhr
  • ran.de
Die Pittsburgh Steelers und die Baltimore Ravens absolvieren in der Nacht zu Montag ein Playoff-Endspiel. Für die beiden Trainer könnte es auch speziell werden.

Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens war jahrelang auch das Duell zwischen Mike Tomlin und John Harbaugh. Es sind zwei Trainer-Urgesteine - Tomlin übernahm 2007 bei den Steelers, Harbaugh 2008 bei den Ravens.

In der Nacht zu Montag (02:20 Uhr, im Liveticker) treffen die beiden Rivalen aus der AFC North zum Finale um einen Platz in den NFL-Playoffs aufeinander. Der Sieger schafft es in die Postseason. Für die beiden Coaches ist es das 40. Duell.

Das ist die zweithöchste Anzahl für ein Trainerduell in der NFL-Geschichte. Getoppt werden die beiden nur von George Halas und Curly Lambeau, die zwischen 1921 und 1953 insgesamt 49 Spiele gegeneinander coachten.

Das Besondere bei Steelers gegen Ravens ist nicht nur der sportliche Endspiel-Charakter, sondern auch der personelle. Tomlin und Harbaugh sitzen zwar nicht direkt auf dem "Hot Seat", ein Aus ist bei einer Niederlage aber zumindest nicht komplett ausgeschlossen.

Tomlin liegt im direkten Vergleich mit Harbaugh 22:17 vorne.

