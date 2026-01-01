NFL - Kann Lamar Jackson für die Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers spielen?

Für die Baltimore Ravens beginnen die Playoffs bereits in Woche 18. Für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers steht Lamar Jackson auf der Kippe. Das Training am Mittwoch brachte neue Erkenntnisse.

Die Baltimore Ravens blicken optimistisch auf einen Einsatz ihres Quarterbacks Lamar Jackson im entscheidenden AFC-North-Spiel bei den Pittsburgh Steelers in der Nacht zu Montag (02:20 Uhr, im Liveticker).

Jackson, der mit einer Rückenprellung zu kämpfen hat, kehrte am Mittwoch erstmals seit zwölf Tagen uneingeschränkt ins Training zurück.

Die Verletzung hatte Jackson bei der Niederlage gegen die New England Patriots am 21. Dezember erlitten, als er einen Knie-Treffer in den Rücken bekam. Er setzte das folgende NFL-Spiel gegen die Green Bay Packers aus, das die Ravens souverän gewannen.