Verletzung am Rücken
NFL - Kann Lamar Jackson für die Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers spielen?
- Aktualisiert: 01.01.2026
- 17:13 Uhr
- ran.de
Für die Baltimore Ravens beginnen die Playoffs bereits in Woche 18. Für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers steht Lamar Jackson auf der Kippe. Das Training am Mittwoch brachte neue Erkenntnisse.
Die Baltimore Ravens blicken optimistisch auf einen Einsatz ihres Quarterbacks Lamar Jackson im entscheidenden AFC-North-Spiel bei den Pittsburgh Steelers in der Nacht zu Montag (02:20 Uhr, im Liveticker).
Jackson, der mit einer Rückenprellung zu kämpfen hat, kehrte am Mittwoch erstmals seit zwölf Tagen uneingeschränkt ins Training zurück.
Die Verletzung hatte Jackson bei der Niederlage gegen die New England Patriots am 21. Dezember erlitten, als er einen Knie-Treffer in den Rücken bekam. Er setzte das folgende NFL-Spiel gegen die Green Bay Packers aus, das die Ravens souverän gewannen.
Baltimore Ravens: Spielt Jackson mit Schutzweste?
Head Coach John Harbaugh äußerte sich positiv: "Ich bin sehr optimistisch, dass er am Sonntag spielen wird. Wir werden sehen, wie es sich in der restlichen Woche entwickelt." Jackson wirke gut, so Harbaugh, der auch erwähnte, dass der Quarterback Optionen wie zusätzlichen Schutz, etwa eine Schutzweste, in Betracht ziehe.
Diese Saison war für Jackson von zahlreichen Verletzungen geprägt, darunter Probleme mit Hamstring, Knie, Knöchel, Zehe und nun dem Rücken.
Seine Leistungen fielen entsprechend zurück: Mit durchschnittlich 192,6 Passing Yards pro Spiel rangiert er auf Platz 26 in der NFL, und seine 28,3 Rushing Yards pro Partie sind der niedrigste Wert in seiner achtjährigen Karriere.
Der Sieger der Partie Steelers (9-7) gegen Ravens (8-8) holt sich den Titel in der AFC North und damit den vierten Seed in der AFC.