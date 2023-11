"Während ihrer Verleumdungskampagne gegen den Kläger wussten die Beklagten entweder, dass die von ihnen gemachten Aussagen falsch waren, oder sie kannten genügend Fakten, sodass sie ernsthafte Zweifel an der Wahrheit ihrer verleumderischen Aussagen hätten hegen müssen", heißt es in der neuen Klage.

In der überarbeiteten Klageschrift wird nun behauptet, dass Jones, der Anwalt Donald P. Jack und der Kommunikationsberater Jim Wilkinson einen Plan ausgearbeitet haben, um Davis durch eine PR-Kampagne, die "wissentlich auf falschen Aussagen und Anschuldigungen beruht", als "Erpresserin" darzustellen.

In der neuen Klage wird ebenfalls behauptet, dass Jones und Co. versucht haben, Davis in eine "Verschwörung mit anderen Personen zu verwickeln, die angeblich versucht haben, Geld von der Familie Jones zu erpressen.“