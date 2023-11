Jim Harbaugh (Head Coach, University of Michigan)

2014 stand Jim Harbaugh das bis dato letzte Mal als Cheftrainer an einer NFL-Seitenlinie. Damals in den Diensten der San Francisco 49ers. Seitdem ist er in Michigan tätig. Aber Harbaugh hat durchaus Ambitionen in die NFL zurückzukehren. Bereits im Frühjahr soll er (vor der Verpflichtung von Reich) mit Tepper gesprochen haben. © Getty Images