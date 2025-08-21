Zum Saisonstart müssen die San Francisco 49ers auf Wide Receiver Demarcus Robinson verzichten – die NFL hat den Spieler gesperrt.

Demarcus Robinson wird die ersten drei Spiele der NFL-Saison 2025 verpassen. Denn die Liga hat den Wide Receiver der San Francisco 49ers aus dem Verkehr gezogen.

Seine Sperre geht auf einen Vorfall aus dem November des vergangenen Jahres zurück.

Robinson war am 25. November festgenommen worden, nachdem Beamte der California Highway Patrol bei einer Verkehrskontrolle Anzeichen von Alkoholeinfluss festgestellt hatten.

Zuvor war er von den Behörden gestoppt worden, weil er auf einem Highway mit über 100 Meilen pro Stunde unterwegs war. Die Festnahme erfolgte am frühen Morgen nach einem Heimspiel seines damaligen Teams, den Los Angeles Rams.

Daraufhin wurde er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt.