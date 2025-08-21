NFL
NFL: Wide Receiver von San Francisco 49ers drei Spiele gesperrt - Verstoß gegen Drogenrichtlinien
- Veröffentlicht: 21.08.2025
- 11:38 Uhr
- Julian Erbs
Zum Saisonstart müssen die San Francisco 49ers auf Wide Receiver Demarcus Robinson verzichten – die NFL hat den Spieler gesperrt.
Demarcus Robinson wird die ersten drei Spiele der NFL-Saison 2025 verpassen. Denn die Liga hat den Wide Receiver der San Francisco 49ers aus dem Verkehr gezogen.
Seine Sperre geht auf einen Vorfall aus dem November des vergangenen Jahres zurück.
Robinson war am 25. November festgenommen worden, nachdem Beamte der California Highway Patrol bei einer Verkehrskontrolle Anzeichen von Alkoholeinfluss festgestellt hatten.
Zuvor war er von den Behörden gestoppt worden, weil er auf einem Highway mit über 100 Meilen pro Stunde unterwegs war. Die Festnahme erfolgte am frühen Morgen nach einem Heimspiel seines damaligen Teams, den Los Angeles Rams.
Daraufhin wurde er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt.
49ers-Receiver bekennt sich schuldig - keine Haftstrafe
Robinson bekannte sich später schuldig, erhielt drei Jahre auf Bewährung, muss eine Geldstrafe von 390 Dollar zahlen und ein Aufklärungsprogramm zum Thema Alkohol absolvieren.
"Man kann immer Einspruch einlegen, deshalb hoffen wir auf das Beste. Aber wir planen derzeit mit drei Spielen Sperre", sagte Head Coach Kyle Shanahan.
Wie "NFL Network"-Insider Tom Pelissero anmerkte, entspricht eine Sperre von drei Spielen der üblichen Strafe bei einem ersten Vergehen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.
Für Robinson steht die zehnte NFL-Saison bevor. In der diesjährigen Offseason einigte er sich mit den 49ers auf einen Zweijahresvertrag im Wert von 9,5 Millionen Dollar.
Da mehrere Wide Receiver der 49ers derzeit angeschlagen sind und Robinson voraussichtlich gesperrt ausfallen wird, hat sich das Team aus San Francisco per Trade einen weiteren Wideout von den Chiefs gesichert.
