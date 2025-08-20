Anzeige
NFL: Cincinnati Bengals: Wo landet Trey Hendrickson? Ein Team gilt offenbar als Trade-Favorit

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 15:49 Uhr
  • ran.de

Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass dieses Team einen mutigen Schritt für den unzufriedenen Bengals-Defensive-Lineman Trey Hendrickson erwägt.

Gerüchten zufolge gelten die Las Vegas Raiders als Favoriten im Rennen um die Verpflichtung von Trey Hendrickson. Das will Raiders-Journalist Hondo Carpenter von einem NFL-Offiziellen erfahren haben: "Ich habe keinen Zweifel, dass die Raiders die Frontrunner sind. Tom Brady und Besitzer Mark Davis wollen jetzt gewinnen, und General Manager John Spytek scheut keine mutigen Entscheidungen."

Laut "sports illustrated" sollen die Bengals für Hendrickson mehrere Draft-Picks oder eine Kombination aus Spieler und Pick verlangen. Experten spekulieren, dass ein Spieler plus ein Drittrunden-Pick ausreichen könnte, um ihn zu bekommen.

Sollte der Pass Rusher zu den Raiders wechseln, würde er die Defensive Line zusammen mit Maxx Crosby deutlich verstärken.

Zudem hätten die Raiders fast 35 Millionen Dollar Cap Space, was ihnen Flexibilität bei einem solchen Trade verschafft. Die neue Führung unter Brady, Davis und Spytek scheint bereit, ein starkes Zeichen in der Liga zu setzen.

NFL: Erfahrener Verstärker für die Raiders-Defense

Hendrickson, der mit 30 Jahren zu den erfahrenen Spielern zählt, könnte die Raiders-Defense erheblich verstärken. Der Manager fügte hinzu:
"Der Move würde zur Mentalität von Pete Carroll passen: Keine Angst vor allem, was das Team verbessern könnte."

