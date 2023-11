NFL: Vikings und Texans gewinnen kurios, Packers beenden Krise

Die Minnesota Vikings und die Houston Texans gewinnen zwei völlig verrückte Spiele. Die Green Bay Packers beenden ihren Negativlauf. Die New England Patriots hingegen schlittern noch tiefer in die Krise. ran fasst die 19-Uhr-Spiele zusammen.

Neuzugang Joshua Dobbs, der erst am Dienstag von den Arizona Cardinals verpflichtet wurde, kam daher zu seinem Debüt im Trikot der Vikings. Die Unsicherheit war ihm zunächst anzusehen: Sein erster Drive endete mit einem Safety, der zweite mit einem von ihm produzierten Fumble. Dann allerdings steigerte er sich, warf für 158 Yards und zwei Touchdowns, lief zudem einmal selber die die Endzone. Dies führte schlussendlich zum Sieg.

Das Spiel hätte für Minnesota kaum schlechter beginnen können: Nachdem die Saison für Kirk Cousins wegen eines Achillessehnenriss ohnehin schon beendet ist, zog sich nun auch noch Backup Jaren Hall eine Verletzung zu. Bei seinem ersten Spiel als Starter wurde er beim Lauf in Richtung Endzone getackelt und daraufhin wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen.

Die Baltimore Ravens haben ihren Erfolgslauf ausgebaut und feiern mit einem souveränen Triumph gegen die Seattle Seahawks den vierten Sieg in Folge. Quarterback Lamar Jackson verbuchte 187 Passing-Yards. Odell Beckham Jr. fing zudem seinen ersten Touchdown-Pass im Dienste der Ravens. Der Erfolgsfaktor von Baltimore war allerdings das Laufspiel: 298 Yards und drei Touchdowns gelangen über den Boden. Alleine Keaton Mitchell lief für 138 Yards.

Los Angeles Rams @ Green Bay Packers 3:20

Die Green Bay Packers können doch noch Spiele gewinnen. Nach vier Niederlagen in Folge siegten sie dank einer überragenden Defense-Leistung gegen die ebenfalls kriselnden Los Angeles Rams. Der zuletzt oft in der Kritik stehende Packers-Quarterback Jordan Love lieferte ein nahezu fehlerfreies Spiel ab. Er brachte 20 seiner 26 Pässe für 228 Yards und einen Touchdown an den Mann.

Rams-Quarterback Brett Rypien, der den verletzten Matthew Stafford vertrat, kam hingegen nur auf 130 Passing-Yards und fabrizierte zudem zwei Ballverluste - eine Interception und einen Fumble. Die Packers stehen nun einer 3:5-Bilanz. Die Rams verschlechtern sich durch die dritte Niederlage in Folge auf eine Bilanz von 3:6.