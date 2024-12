Spencer Rattler macht vor dem Auswärtsspiel bei den Green Bay Packers eine frostige Erfahrung in der Cafeteria. Als Vorbild dient der Film "Cool Runnings".

Die "Frozen Tundra" der Green Bay Packers ist legendär.

Auch für das Spiel der Packers gegen die New Orleans Saints (Di., 2:15 Uhr im Liveticker auf ran.de) werden sehr winterliche und ungemütliche Bedingungen erwartet. Der Wetterbericht meldet für die Partie definitiv Temperaturen im Minus-Bereich.

Im schwülwarmen Klima von New Orleans zeigt das Thermometer hingegen weiter sommerliche Temperaturen an, in Louisiana werden über die Weihnachtstage bis zu 25 Grad erwartet.

Quarterback-Coach Andrew Janocko wendete in der Vorbereitung auf das frostige Auswärtsspiel deshalb einen besonderen Trick an, um die Signal Caller der Saints auf die Partie in Green Bay vorzubereiten.

"Heute Morgen hat uns Jaocko mit in den Gefrierraum unserer Cafeteria genommen. Dort waren es minus zwölf Grad. Dort sind wir das ganze Skript durchgegangen. Das hat uns sehr geholfen", erzählte Quarterback Spencer Rattler: "Ich hoffe, dass es in Green Bay nicht ganz so kalt sein wird. Aber wir sind auf jeden Fall bereit."