Anzeige

Anzeige

Anzeige

Bei dieser Umstrukturierung wird ein Teil des Grundgehalts sofort als Signing Bonus an den Spieler ausgezahlt. Er bekommt also garantiertes Geld in dem Moment, in dem er den veränderten Vertrag unterschreibt. Dieser Signing Bonus wird dann in gleichen Anteilen auf die verbliebenen Vertragsjahre gegen den Cap Space gerechnet. Ein Vertrag kann dabei nur einmal pro Saison umstrukturiert werden. Ziel ist es also, die hohe Summe des Grundgehalts, die ein Spieler in einer Saison kassiert, zu reduzieren, um so den Cap Space für das aktuelle Jahr zu senken – aber dafür für alle kommenden Jahre zu erhöhen.

Anzeige

Cap Hit verteilt sich auch mehrere Jahre Ein konkretes Beispiel: Ein Spieler unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. 20 Millionen US-Dollar davon erhält der Spieler als Signing Bonus. Dieser zählt nun in jedem der fünf Jahre mit 4 Millionen US-Dollar gegen den Salary Cap des Teams. Im zweiten Jahr, in dem der Spieler 9,5 Millionen US-Dollar an Grundgehalt beziehen würde, wird der Vertrag umstrukturiert. Das Team verwandelt 8 Millionen US-Dollar des Grundgehalts in einen Signing Bonus, den der Spieler sofort und garantiert kassiert. Diese 8 Millionen werden auf den Gehaltsspielraum der verbliebenen vier Vertragsjahre zu gleichen Anteilen angerechnet – also 2 Millionen pro Saison. Das Team generiert in der aktuellen Saison also 6 Millionen Euro an Cap Space (8 Millionen minus einen der vier Anteile von je 2 Millionen). In den kommenden drei Jahren steigt die Belastung für diesen Spieler dann allerdings jeweils von 4 auf 6 Millionen US-Dollar. Ein Cap Hit, der sich auch nicht mehr verringern lässt, da das Geld an den Spieler bereits ausgezahlt wurde und auf dem die Franchise somit verpflichtend festsitzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Full Restructure oder Part Restructure? Quasi ein Laubbläser-Effekt. Ein aktuelles Problem wird mit viel Lärm und Aufwand an eine andere Stelle verlagert – in diesem Fall in die Zukunft. Die Franchises haben dabei aber nur einen gewissen Spielraum. Man spricht von einem "Full Restructure", wenn sie diesen zu Gänze ausnutzen. Konkret bedeutet das: Nicht das gesamte Grundgehalt kann in einen Signing Bonus umgewandelt werden. Vom Grundgehalt wird nämlich immer noch das Minimal-Gehalt abgezogen, das ein Spieler erhält. Und das ist davon abhängig, seit wie vielen Jahren dieser bereits in der NFL aktiv ist. Für Rookies beträgt das Minimal-Gehalt in der kommenden Saison 2025 laut Collective Bargain Agreement (CBA) zwischen der Spielergewerkschaft NFLPA und der Liga 840.000 US-Dollar. Für Spieler, die bereits sieben Jahre oder länger in der Liga aktiv sind, liegt die Summe bei 1,255 Millionen US-Dollar. Dieses Minimal-Gehalt wird dann vom Grundgehalt abgezogen. Die verbliebene Summe ist das Maximum, was in einem Vertrag zu einem Signing Bonus umstrukturiert werden kann – ein "Full Restructure". Es können aber auch nur Teile des Grundgehalts minus des Minimal-Gehalts in einen Signing Bonus umstrukturiert werden, um in Zukunft den Salary Cap nicht zu sehr zu belasten, quasi nur ein "Part Restructure".