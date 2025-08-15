Terry McLaurin und die Washington Commanders befinden sich weiter im Vertragsstreit, der Star-Receiver nimmt nicht am Training teil. Für Offensive Coordinator Kliff Kingsbury wird das allmählich zum Problem. Die NFL-Saga um Terry McLaurin und seine bislang nicht erfolgreichen Vertragsverhandlungen mit den Washington Commanders beschäftigt die Franchise weiterhin und hat allmählich auch direkte sportliche Auswirkungen. NFL Preseason: Ausgewählte Spiele im Livestream auf Joyn Denn der 29-Jährige stand während des Training Camps noch kein einziges Mal auf dem Platz, was das Leben für Offensive Coordinator Kliff Kingsbury immer schwieriger macht. Entsprechend erhöhte Kingsbury nun auch den Druck auf seinen Star-Receiver.

"Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir die Jungs, sobald sie verfügbar sind, aufstellen und zusammenbringen müssen, um zu sehen, wo wir als Offensive stehen", sagte Kingsbury am Rande einer Trainingseinheit auf direkte Nachfrage zur Situation um McLaurin. Terry McLaurin fordert Trade: Mögliche Landing Spots für den Receiver

NFL in Erklärungsnot? Verwirrung um Chiefs-Star Rice Nur noch drei Wochen sind es bis zum Start der Regular Season, doch eine Lösung zeichnet sich nicht ab. McLaurin will nicht mit einem Jahr Restlaufzeit und damit ohne langfristige Absicherung in die Saison gehen. Ende Juli forderte er einen Trade und zündete damit die nächste Eskalationsstufe, seither ist aber nicht viel passiert.

