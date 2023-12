Die Baltimore Ravens haben sich in einem hochdramatischen Spiel mit 37:31 gegen die Los Angeles Rams durchgesetzt und bleiben ein heißer Anwärter auf den Top-Seed in der AFC.

Bitter für die Falcons: Kicker Younghoe Koo verschoss in der ersten Hälfte gleich zwei Field-Goal-Versuche und brachte sein Team so um eine besser Ausgangslage.

Vor allem in der ersten Hälfte bekamen die Fans in New York alles andere als ein Spektakel geboten. Bis zur Halbzeit dominierten die Defenses auf beiden Seiten, es ging mit 0:0 in die Kabinen. In der zweiten Hälfte kamen die Jets dann immer besser in Fahrt und ließen Houston nicht ins Spiel kommen.

Ein Spiel zum Vergessen für C.J. Stroud! Dem Rookie-Quarterback, der zwischenzeitlich eine der heißesten Offensiven der NFL anführte, gelang bei der 6:30-Niederlage bei den New York Jets so gut wie gar nichts.

Houston Texans at New York Jets 6:30

Carolina Panthers at New Orleans Saints 6:28

Die Carolina Panthers bleiben eines der schwächsten Teams in der NFL und kassierten am Sonntag in New Orleans die zwölfte Niederlage der Saison.

In einer wenig spektakulären Partie führte der angeschlagene Quarterback Derek Carr, der sich in der letzten Woche an Rippen verletzt hatte und außerdem unter der Woche im Concussion Protocoll war, die Saints zum 28:6-Sieg.

New Orleans steht nun bei einer Bilanz von 6-7 und wahrt die Chance auf die Playoffs.