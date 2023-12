Buffalo Bills – Trotz Ermittlungen: Von Miller bereit für Kansas City Chiefs

Pittsburgh Steelers - Arthur E. Spooner ("The King of Queens")

Im Gegensatz zu seinem Schwiergersohn Douglas unterstützt Arthur E. Spooner, gespielt vom 2020 verstorbenen Jerry Stiller, in der Serie "The King of Queens" nicht die New York Jets, sondern die Pittsburgh Steelers. So trägt er in der 17. Folge der siebten Staffel ein Trikot von Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger, als Douglas eine Reise nach St. Louis gewinnt und von seiner Frau Carrie überredet wird, seinen ungeliebten Schwiegervater mitzunehmen. Darsteller Jerry Stiller selbst spielte in den 90er-Jahren in zehn Werbungen den legendären Green-Bay-Packers-Head-Coach Vince Lombardi und gab in einem Interview mit der New York Times 1997 an, dass diese Rolle ihn zu einem Packers-Fan gemacht habe. Anschließend sei er von den Packers zum NFC-Championship-Spiel 1997 gegen die Carolina Panthers und zum Super Bowl XXXI eingeladen worden, aufgrund von Dreharbeiten habe er jedoch absagen müssen. "The King of Queens"