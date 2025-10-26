Anzeige

Anzeige

New York Jets @ Cincinnati Bengals 39:38 Was für eine verrückte Partie in Cincinnati! Die Bengals, bei denen Quarterback Joe Flacco der erste Rushing-Touchdown seit neun Jahren gelang, sahen lange wie die sicheren Sieger aus und gingen mit einer 31:16-Führung ins letzte Viertel. Im letzten Spielabschnitt drehten die Jets dann aber mächtig auf und brachten 23 Punkte auf das Scoreboard. Entschieden wurde die Partie durch ein spektakuläres Trick Play. Running Back Breece Hall warf einen Touchdown-Pass auf Tight End Mason Taylor. Highlights: Wahnsinn! Jets und Bengals liefern absurdes Ende

Jets @ Bengals: Die Statistiken zum Spiel Die Bengals bekamen noch einmal den Ball, konnten aber nicht mehr punkten. Woraufhin die Bengals von den eigenen Fans ausgebuht wurden.

Anzeige

Anzeige

NFL-Highlights: WAHNSINN! Jets und Bengals liefern absurdes Ende

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Chicago Bears @ Baltimore Ravens 16:30 Die Baltimore Ravens halten die Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme am Leben. Ohne den verletzten Quarterback Lamar Jackson kamen die Ravens zu einem hart erkämpften Sieg gegen die Chicago Bears. Tyler Huntley vertrat Jackson ordentlich, er warf für 186 Yards und einen Touchdown, der Backup-QB blieb ohne Interception. Running Back Derrick Henry fand zweimal den Weg in die Endzone. Für die Ravens war es der zweite Saisonsieg, in der kommenden Woche soll Jackson wieder fit sein. Highlights: Derrick Henry holt Ravens aus der Krise

Bears @ Ravens: Die Statistiken zum Spiel Für die Bears endete damit eine Serie von vier Siegen in Folge.

Buffalo Bills @ Carolina Panthers 40:9 Was für ein Spiel von James Cook! Der Running Back der Buffalo Bills war am Sonntag nicht zu stoppen und erlief 216 Yards und zwei Touchdowns. Dabei wurde Cook in der Endphase sogar noch geschont, was noch bessere Statistiken verhinderte. Die Panthers bekamen das Laufspiel der Bills zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle, Buffalos Quarterback Josh Allen fand ebenfalls zwei Mal den Weg in die Endzone. Einen weiteren Touchdown verbuchte Allen durch einen Pass auf Receiver Khalil Shakir. Bills @ Panthers: Die Statistiken zum Spiel Die Bills bauen damit ihre Bilanz auf 5-2 aus. Die Panthers, deren Offensive um Quarterback Andy Dalton nicht in Schwung kam, stehen bei 4-4.

Anzeige

Anzeige

New York Giants @ Philadelphia Eagles 20:38 Saquon Barkley erlebte bislang eine schwierige Saison bei den Eagles, ausgerechnet gegen sein Ex-Team hatte der Star-Running Back nun sein Breakout-Game in dieser Spielzeit. 150 Rushing Yards, ein Rushing und ein Receiving Touchdown verbuchte Barkley am Ende und hatte entscheidenden Anteil am Sieg der Eagles. Philadelphia steht damit bei 6-2, die Giants, die mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderten, bei 2-6. Highlights: Giants straucheln nach Horror-Verletzung

Giants @ Eagles: Die Statistiken zum Spiel Bitter für die Giants: Rookie-Running-Back Cam Skattebo hat sich vermutlich schwer verletzt. Beim Versuch, einen Ball zu fangen, wurde Skattebo im zweiten Viertel zu Boden gebracht und musste mit offensichtlich verdrehtem Knöchel abtransportiert werden.

San Francisco 49ers @ Houston Texans 15:26 Die San Francisco 49ers haben eine bittere Niederlage kassiert. In Houston kam die von Quarterback Mac Jones geleitete Offense lange nicht ins Rollen, die Kalifornier stehen nun bei einer Bilanz von 5-3. 49ers @ Texans: Die Statistiken zum Spiel Die Texans um den starken Quarterback C.J. Stroud (318 Yards, 2 TD) verbuchten ihren dritten Saisonsieg.

Anzeige

Anzeige

Miami Dolphins @ Atlanta Falcons 34:10 Lebenszeichen der Dolphins! Die Franchise aus Florida, die bisher eine Saison zum Vergessen erlebt, feierte einen überraschend deutlichen Erfolg bei den Atlanta Falcons. Quarterback Tua Tagovailoa spielte ein ganz starke Partie und brachte es auf 205 Passing Yards. Er verteilte vier Touchdowns auf Jaylen Waddle, Malik Washington, De'Von Achane und Ollie Gordon II. Highlights: Dolphins überraschen gegen schwache Falcons

Dolphins @ Falcons: Die Statistiken zum Spiel Die Offensive der Falcons um Quarterback Kirk Cousins und Running Back Bijan Robinson blieb weitgehend wirkungslos. Die Dolphins stehen nun bei 2-6, die Falcons bei 3-4.

NFL-Highlights: Dolphins überraschen gegen schwache Falcons

Anzeige

Cleveland Browns @ New England Patriots 13:32 Die New England Patriots sind weiter auf Playoff-Kurs. Gegen die Browns kam das Team von Head Coach Mike Vrabel zu einem relativ lockeren Sieg und baute die Bilanz auf 6-2 aus, Receiver Stefon Diggs fing dabei seinen ersten Touchdown für die Pats, Quarterback Drake Maye brachte es auf 282 Passing Yards und drei Touchdowns. Highlights: Drake Maye und die Patriots bleiben on fire

Browns @ Patriots: Die Statistiken zum Spiel Die Browns führten zwar nach dem ersten Viertel mit 7:3, hatten im Anschluss den Patriots aber relativ wenig entgegenzusetzen. Cleveland steht nun bei 2-6.