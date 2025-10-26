Die New York Jets geben den Tod einer Franchise-Legende bekannt. Nick Mangold hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass er nach einer Spender-Niere sucht. Dennoch blieb der Center bis zuletzt optimistisch. Am Tag des Week-8-Spiels bei den Cincinnati Bengals mussten die New York Jets eine traurige Nachricht verbreiten: Der langjährige Center Nick Mangold ist im Alter von 41 Jahren verstorben. Nach Angaben der NFL-Franchise erlag der Erstrunden-Pick des Draft 2006 den Folgen einer Nierenerkrankung. Owner Woody Johnson adelte Mangold: "Nick war mehr als ein legendärer Center. Er war für ein Jahrzehnt der Herzschlag unserer Offensive Line und ein geliebter Teamkollege, dessen Führungsstärke und Härte eine Ära der Jets geprägt haben." NFL: Trainingsbericht von Lamar Jackson - Untersuchung gegen Baltimore Ravens eingeleitet

Mangold stand von 2006 bis 2016 bei der "Gang Green" unter Vertrag, schaffte es sieben Mal in den Pro Bowl und wurde zweimal ins First Team All-Pro und einmal ins Second Team All-Pro gewählt. 2022 wurde er in den Ring of Honor der Jets aufgenommen. Er gilt als Kandidat für die Hall of Fame 2026.

Erst am 14. Oktober hatte Mangold in den sozialen Medien bekanntgegeben, dass er infolge eines 2006 festgestellten genetischen Defekts an chronischen Nierenproblemen leide. Er müsse sich einer Dialyse unterziehen und hoffe auf eine Spenderniere.

