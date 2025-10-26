NFL
NFL: New York Jets trauern um Franchise-Legende - Mangold stirbt nach langer Krankheit mit 41 Jahren
- Veröffentlicht: 26.10.2025
- 18:01 Uhr
- ran.de/Marcus Giebel
Die New York Jets geben den Tod einer Franchise-Legende bekannt. Nick Mangold hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass er nach einer Spender-Niere sucht. Dennoch blieb der Center bis zuletzt optimistisch.
Am Tag des Week-8-Spiels bei den Cincinnati Bengals mussten die New York Jets eine traurige Nachricht verbreiten: Der langjährige Center Nick Mangold ist im Alter von 41 Jahren verstorben. Nach Angaben der NFL-Franchise erlag der Erstrunden-Pick des Draft 2006 den Folgen einer Nierenerkrankung.
Owner Woody Johnson adelte Mangold: "Nick war mehr als ein legendärer Center. Er war für ein Jahrzehnt der Herzschlag unserer Offensive Line und ein geliebter Teamkollege, dessen Führungsstärke und Härte eine Ära der Jets geprägt haben."
- NFL: Trainingsbericht von Lamar Jackson - Untersuchung gegen Baltimore Ravens eingeleitet
- Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield schießt gegen die New Orleans Saints
Mangold stand von 2006 bis 2016 bei der "Gang Green" unter Vertrag, schaffte es sieben Mal in den Pro Bowl und wurde zweimal ins First Team All-Pro und einmal ins Second Team All-Pro gewählt. 2022 wurde er in den Ring of Honor der Jets aufgenommen. Er gilt als Kandidat für die Hall of Fame 2026.
Externer Inhalt
Erst am 14. Oktober hatte Mangold in den sozialen Medien bekanntgegeben, dass er infolge eines 2006 festgestellten genetischen Defekts an chronischen Nierenproblemen leide. Er müsse sich einer Dialyse unterziehen und hoffe auf eine Spenderniere.
Das Wichtigste zur NFL
Externer Inhalt
Nick Mangold ist tot: Suchte zuletzt nach Spender-Niere
"Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, dass ich mehr Zeit hätte", schrieb er damals und erklärte, dass niemand in seiner Familie als Spender in Frage komme. Daher hoffte er mit seinem Gang an die Öffentlichkeit, jemanden zu finden, der ihm helfen könnte: "Ich werde jemandem sehr dankbar sein, der darüber nachdenkt, zu spenden."
Auch wenn es harte Zeiten seien, bleibe er positiv: "Ich freue mich auf bessere Tage, an denen ich wieder im Vollbesitz meiner Kräfte sein werde." Es war sein letzter Post.
Johnson dachte in der Jets-Mitteilung auch an die Hinterbliebenen des Fan-Lieblings: "Im Namen der gesamten Familie Johnson und der New York Jets sprechen wir Jenny, ihren vier Kindern Matthew, Eloise, Thomas und Charlotte sowie Nicks Familie, Freunden und allen, die ihn liebten, unser aufrichtiges Beileid aus."
Für ihn ist klar: "Nick Mangold wird für immer ein Jet sein."