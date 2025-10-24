NFL: Minnesota Vikings müssen gegen die Los Angeles Chargers die nächste Niederlage einstecken

Die Minnesota Vikings haben zum Auftakt des 8. Spieltags eine herbe Niederlage bei den Los Angeles Chargers kassiert. Dabei war das Spiel zur Halbzeit beinahe schon entschieden.

Von Kai Esser

Zweite Niederlage in Folge für die Minnesota Vikings: Bei den Los Angeles Chargers gingen die Mannen aus Minneapolis chancenlos mit 10:37 baden.

Dabei waren die Gastgeber in nahezu jeder Metrik und jeder Spielphase das überlegene Team.

Carson Wentz kam am Ende auf lediglich 144 Passing Yards bei 27 Passversuchen (15 davon angekommen), dazu ein Touchdown und eine Interception. Spät wurde er sogar gebencht, Rookie Max Brosmer vervollständigte im 4. Viertel seine ersten NFL-Pässe.

Auch über den Boden ging nichts: Bei lediglich elf Läufen holten die Vikings mickrige 34 Yards. Starter Jordan Mason erlief drei Yards bei vier Versuchen. Bester Receiver des Abends war Justin Jefferson mit 74 Yards bei sieben Catches, Jordan Addison fing den einzigen Touchdown des Tages.