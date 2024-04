NFL: WWE soll Jason Kelce für Auftritt bei WrestleMania angefragt haben

Anzeige

Kehrt Jason Kelce bald auf die große Bühne zurück? Die Rede ist nicht aber vom Football. Es halten sich hartnäckige Gerüchte, die WWE habe den Ex-Star der Philadelphia Eagles für einen Auftritt bei Wrestlemania40 angefragt.

WrestleMania gilt auch außerhalb des Wrestling-Kosmoses als riesiges Spektakel. Jedes Jahr werden neben tausenden von Fans auch zahlreiche prominente Zuschauer erwartet. Regelmäßig kommt es auch zu Gastauftritten von Stars aus anderen Sportarten. Auch NFL-Spieler waren immer wieder vertreten.

So war beispielsweise Ex-Patriots-Star Rob Gronkowski bei WrestleMania 36 im Ring zu bestaunen. Mit Lawrence Taylor, George Kittle, Reggie White, Steve McMichael und William Perry ist die Liste lang.

Wie die Wrestling-Newsseite "Fightful Select" erfahren haben möchte, sei die WWE nun an Jason Kelce herangetreten. Passenderweise findet die diesjährige Ausgabe der Show im Lincoln Financial Field in Philadelphia statt.