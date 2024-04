Kansas City Chiefs: O-Liner Nick Allegretti erklärt seinen Wechsel zu den Washington Commanders

Es läuft bei den Kansas City Chiefs. Gleich an drei der letzten vier Super Bowls nahm die Franchise teil. Zwei Mal konnten sie die Vince Lombardi Trophy nach Kansas bringen. Und auch in dieser Spielzeit werden dem amtierenden Champion gute Chancen auf den nächsten Titel zugeschrieben.

Kansas City Chiefs: Ex-O-Liner sehnt sich nach Stammplatz

Vielmehr ginge es dem O-Liner um die eigene sportliche Perspektive. Das verriet Allegretti auf der Website der Commanders: "Ich habe meine Rolle dort genossen, aber ich glaube, ich war in meiner Karriere an einem Punkt angelangt, an dem ich in der ersten Woche Stammspieler sein wollte. Das war mein Ziel, als ich nach Washington kam."

Weiter heißt es in dem Statement: "Ich habe eine Menge Respekt vor den Jungs in Kansas City". Bei den Chiefs kam Allegretti nie über die Back-up-Rolle hinaus. Zwar stand er in allen den letzten 17 Regular-Season Spielen auf dem Feld, allerdings nur in einem von Beginn an.

"Ich fühlte mich wie ein Stammspieler", untermauert Allegretti seine Ambitionen. "Ich wusste, dass ich ein Tag-1-Starter sein kann, und das will ich hier beweisen."