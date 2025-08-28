NFL: Zoff mit Dallas Cowboys - Micah Parsons holt sich wohl Rat bei anderen Ärzten

Der Streit zwischen Micah Parsons und den Dallas Cowboys geht in die nächste Runde. Nun holt sich der Defense Star offenbar Rat bei anderen Ärzten.

Schon seit Monaten schwelt zwischen den Dallas Cowboys und ihrem Superstar Micah Parsons der Streit um eine mögliche Vertragsverlängerung. Am Mittwoch wurde der Outside Linebacker nun am Flughafen in Dallas gesichtet.

Der 26-Jährige ist aber nicht etwa unterwegs zu Verhandlungen mit einem anderen Team. Laut "NFL Media" war der Defensive End stattdessen auf dem Weg zu anderen Ärzten, um sich eine zweite Meinung hinsichtlich seines Rückens einzuholen.

Am Sonntag ließen die Cowboys bei Parsons eine MRT-Untersuchung durchführen. Im Anschluss erklärte Cheftrainer Brian Schottenheimer, die Ergebnisse seien "ziemlich unauffällig".