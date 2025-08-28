NFL
NFL: Zoff mit Dallas Cowboys - Micah Parsons holt sich wohl Rat bei anderen Ärzten
- Veröffentlicht: 28.08.2025
- 13:47 Uhr
- ran.de
Der Streit zwischen Micah Parsons und den Dallas Cowboys geht in die nächste Runde. Nun holt sich der Defense Star offenbar Rat bei anderen Ärzten.
Schon seit Monaten schwelt zwischen den Dallas Cowboys und ihrem Superstar Micah Parsons der Streit um eine mögliche Vertragsverlängerung. Am Mittwoch wurde der Outside Linebacker nun am Flughafen in Dallas gesichtet.
Der 26-Jährige ist aber nicht etwa unterwegs zu Verhandlungen mit einem anderen Team. Laut "NFL Media" war der Defensive End stattdessen auf dem Weg zu anderen Ärzten, um sich eine zweite Meinung hinsichtlich seines Rückens einzuholen.
Am Sonntag ließen die Cowboys bei Parsons eine MRT-Untersuchung durchführen. Im Anschluss erklärte Cheftrainer Brian Schottenheimer, die Ergebnisse seien "ziemlich unauffällig".
Dallas Cowboys: Micah Parsons witzelte über Rückenbeschwerden
Eigentlich gute Nachrichten, nicht so für Parsons. Will er im Streit mit den Cowboys auch weiter durchhalten, bis er eine Vertragsverlängerung erhält, braucht es laut US-Medien einen Arzt, der bestätigt, dass seine "Verspannungen" im Rücken zu stark sind, um zu spielen.
Immer wieder nutzte Parsons diese Erklärung für seine Abwesenheit im Training. Als er zu Beginn des Trainingslagers erstmalig vor die Presse trat, machte er gemeinsam mit Cornerback Trevon Diggs sogar einen Witz darüber.
Am 1. August hatte Parsons um einen Trade gebeten, aktuell gelten vor allem die Green Bay Packers als interessiert.