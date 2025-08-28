American Football
NFL: Ehemaliger Super Bowl Champion Shaq Mason festgenommen - Vorwurf der häuslichen Gewalt
- Veröffentlicht: 28.08.2025
- 12:29 Uhr
- Julian Erbs
Ärger für den ehemaligen NFL-Profi Shaq Mason. Der zweifache Super Bowl Champion wurde am Mittwoch festgenommen.
Der zweimalige Super-Bowl-Sieger und ehemalige Offensive Lineman der New England Patriots, Shaq Mason, wurde am Mittwoch in Tennessee wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen.
Daneben werden ihm noch einige andere Straftatbestände vorgeworfen.
Laut dem örtlichen Police Department muss sich der 31-jährige Mason wegen schwerer Körperverletzung, schwerem Hausfriedensbruch, Belästigung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.
Die Polizei berichtet, dass sich der Vorfall am frühen Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in Franklin, Tennessee ereignete.
Mason wurde später bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, und die Kaution wurde auf 150.000 US-Dollar festgesetzt.
Jahrelanges Schlüsselelement für die New England Patriots
Die Patriots wählten Mason in der vierten Runde des NFL-Drafts 2015 aus.
Er entwickelte sich rasch zu einer zentralen Stütze der Offensive Line von New England und stand in nahezu allen Spielen der regulären Saison in der Startformation.
Zudem gehörte er zu den Teams, die die Super-Bowl-Titel in den Saisons 2016 und 2018 gewannen.
Nach einer Reunion mit Tom Brady bei den Tampa Bay Buccaneers wechselte er vor der Saison 2024 zu den Houston Texans.
Im Jahr 2024 stand Mason in 15 Spielen für Houston in der Startformation, ließ jedoch als Guard ligaweit die meisten Sacks zu – insgesamt acht. Im März gaben die Texans seine Entlassung bekannt.
