Ärger für den ehemaligen NFL-Profi Shaq Mason. Der zweifache Super Bowl Champion wurde am Mittwoch festgenommen.

Der zweimalige Super-Bowl-Sieger und ehemalige Offensive Lineman der New England Patriots, Shaq Mason, wurde am Mittwoch in Tennessee wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen.

Daneben werden ihm noch einige andere Straftatbestände vorgeworfen.

Laut dem örtlichen Police Department muss sich der 31-jährige Mason wegen schwerer Körperverletzung, schwerem Hausfriedensbruch, Belästigung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei berichtet, dass sich der Vorfall am frühen Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in Franklin, Tennessee ereignete.

Mason wurde später bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, und die Kaution wurde auf 150.000 US-Dollar festgesetzt.