Neuer Mega-Vertrag in der NFL. Die Baltimore Ravens statten ihren Safety Kyle Hamilton mit einem ansehnlichen Kontrakt aus. Personalentscheidung bei den Baltimore Ravens. Die Franchise hat sich mit Kyle Hamilton auf eine langfristige Zusammenarbeit verständigt, das gab das Team in einer Mitteilung bekannt. Der Safety unterschreibt einen Vertrag für vier Jahre, der ihm 100 Millionen US-Dollar einbringt. Damit wird er zum bestbezahlten Spieler seiner Position. 82 Millionen der Gesamtsumme sind dabei garantiert, pro Jahr erhält Hamilton 25,1 Millionen. Er übertrumpft damit Kerby Joseph, der bei den Detroit Lions für vier Jahre und 85 Millionen unterschrieben hatte. "Es ist verrückt. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist", wird der Passverteidiger von den Ravens zitiert.

Baltimore Ravens: Hamilton dankbar für Verlängerung "Ich möchte mich bei vielen Menschen bedanken. Zuallererst möchte ich aber Gott danken", so der Safety. "Es gab so viele Situationen und Ereignisse in meinem Leben, die mich in diese Position gebracht haben." Und weiter: "Ich denke zurück an den Draft-Abend. Einige Leute haben darüber geredet, wo ich gedraftet wurde - und wo ich hätte gedraftet werden könnten. Und zu diesem Zeitpunkt war ich wohl derjenige, der am wenigsten verärgert war. Ich wusste, dass ich am richtigen Ort gelandet war, und ich glaube, dass Gott manchmal so wirkt. Man muss das große Ganze sehen und erkennen, dass [er] größere Pläne für uns hat."

