Nach dem Sieg der Jacksonville Jaguars gegen die San Francisco 49ers kam es zu einem heftigen Konflikt zwischen Liam Coen und Robert Saleh. Schon vor dem Spiel hatten Aussagen für Spannung zwischen beiden Seiten gesorgt.

Die Jacksonville Jaguars haben den San Francisco 49ers am Sonntag die erste Saisonniederlage in der NFL zugefügt – doch für Schlagzeilen sorgte danach vor allem ein hitziges Wortgefecht zwischen Jaguars-Head-Coach Liam Coen und 49ers-Defensivkoordinator Robert Saleh.

Nach dem Spiel wirkte Coen zunächst sichtlich genervt, als Saleh versuchte, auf ihn zuzugehen. Coen schüttelte leicht den Kopf, lief weiter Richtung Umkleidebereich, drehte sich dann aber noch einmal um und rief Saleh energisch zu: "Nimm meinen Namen nicht in den Mund."

Bei Aufnahmen des lokalen TV-Senders "Action News Jax" wiederholte der Jaguars-Coach den Satz, während Spieler und Betreuer einschritten, um die beiden Coaches voneinander zu trennen. Saleh trat daraufhin auf Coen zu, doch was genau er sagte, ist nicht überliefert.

Hintergrund des Streits dürften Aussagen Salehs vor dem Spiel gewesen sein. Der 49ers-Coach lobte hämisch die Jaguars für ein "sehr fortgeschrittenes Sign-Stealing-System". Coen wollte die Aussage offenbar nicht weiter kommentieren und verzichtete bereits am Freitag darauf, ausführlich darauf einzugehen.