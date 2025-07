NFL: Cam Newton erklärt - Warum Jalen Hurts kein Top-10-Quarterback ist

Für Cam Newton ist Super-Bowl-Sieger Jalen Hurts kein Top-10-Quarterback in der NFL. Seine Begründung ist dabei durchaus speziell.

Umstrittenes Ranking von Cam Newton. Der frühere Quarterback der Carolina Panthers hat in seinem "4th&1"-Podcast eine Liste mit den in seinen Augen besten zehn Quarterbacks der NFL aufgestellt.

Pikant dabei: Jalen Hurts, seines Zeichens Super-Bowl-Sieger und -MVP der vergangenen Spielzeit mit den Philadelphia Eagles, ist nicht vertreten. In der Folge erklärte Newton, was ihn dazu veranlasst hat. "Es ist schwer für mich, Jalen Hurts mit all dem Talent, das er um sich herum hat, zu bewerten", ließ er wissen.

"Jalen Hurts ist ein großartiger Quarterback. Aber wenn wir darüber reden, was sie als Ganzes abliefern, ist es schwer zu beurteilen, was Jalen Hurts kann, wenn man zu einem Typen wie A.J. Brown oder DeVonta Smith wirft. Wir haben die Fähigkeiten der Tight Ends. Wir haben eine dominante Defense und den besten Running Back des Spiels."