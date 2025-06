Olympia 2028: Erfahrene Flag-Football-Spieler bekommen Chance gegen NFL-Stars

Bei den Olympischen Spielen 2028 wird es auch Flag Football geben. Doch die Teilnahme gewisser NFL-Stars sei dabei nicht garantiert.

Von Mike Stiefelhagen

Flag Football wird bei den Spielen 2028 in Los Angeles olympische Premiere feiern. Doch der Einsatz von NFL-Stars ist kein Selbstläufer. Erfahrene Flag Football-Spieler werden ihre Chance auf eine Nominierung bekommen.

Denn einige NFL-Stars meldeten bereits ihr Interesse an dem Turnier an. Die Owner der NFL-Teams haben sich in einer Abstimmung dafür ausgesprochen, dass Spieler für eine Teilnahme an den Flag Football-Wettbewerben abgestellt werden können.

Es gibt aber eine Einschränkung. Pro NFL-Team darf nur ein amerikanischer Spieler teilnehmen. Zusätzlich zu den von den Vereinen benannten internationalen Spielern, die für ihr jeweiliges Heimatland spielen dürfen.

Jedoch gibt es keine Garantie dafür, dass überhaupt Spieler aus der NFL für die USA nominiert werden.