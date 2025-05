NFL - Flag Football: Amon-Ra St. Brown will bei Olympia für Deutschland spielen

Die NFL hat in einer Abstimmung der Teambesitzer bestätigt , dass die Stars der Liga am olympischen Flag Football-Turnier bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles teilnehmen dürfen.

Nach einem Beschluss der NFL dürfen die Stars der Liga am olympischen Flag Football-Turnier teilnehmen. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown meldet dafür direkt Interesse an.

Flag Football bei Olympia: St. Brown für Deutschland

Der Wide Receiver der Detroit Lions postete eine Instagram-Story mit der Bekanntgabe seitens der NFL. Seine Worte dazu: "It's up! Die Mannschaft." Dazu packte er die Deutschland-Flagge hinter. Ein klares Indiz für seine Motivation, Deutschland dort zu vertreten.

Das Interesse von St. Brown an dem Event ist seit dem Pro Bowl 2023 in Las Vegas bekannt: "An den Olympischen Spielen teilzunehmen, sei es für die Vereinigten Staaten oder für Deutschland, den Sport zu spielen, den ich am meisten liebe und mit dem ich aufgewachsen bin, wäre ein wahr gewordener Traum."

Es gibt aber eine Einschränkung. Pro NFL-Team darf nur ein amerikanischer Spieler teilnehmen. Zusätzlich zu den von den Vereinen benannten internationalen Spielern, die für ihr jeweiliges Heimatland spielen dürfen.

Bei der kontaktlosen Variante des Football werden 2028 in Los Angeles (14. bis 30. Juli) sechs Männer und sechs Frauenmannschaften antreten. Jedes Team wird aus zehn Spielern bestehen.