Persönliche Tragödie! Ex-NFL-Star Randy White kämpft gegen Fentanyl

Das Problem: Der Hall of Famer selbst hatte noch nie von Fentanyl gehört, als ihm die Nachricht vom Tode seines Schwiegersohnes überbracht wurde. Und so dürfte es vielen anderen Menschen auch gehen.

Nach der Einnahme der Pille hatte sich der 42-Jährige noch nach Hause begeben. Das Leben ihres Mannes retten konnte die Tochter der NFL-Legende, die sich zuhause befunden hatte, aber nicht. "Sie hat nicht einmal gemerkt, was los war. Deshalb ist die Aufklärung der Menschen da draußen so wichtig. Wenn man nicht weiß, was passiert, wie soll man ihnen dann helfen?"

Fentanyl ein großes Problem in den USA

Damit das Schicksal seiner Familie so wenig andere wie möglich ereilt, ist White nun entschlossen, das Bewusstsein zu schärfen. So hat er sich mit High-School-Trainern in den gesamten USA zusammengetan, um die gemeinnützige Organisation "Coaches vs. Overdoses" zu gründen, die sich dem Kampf gegen Fentanyl verschrieben hat.

"Die Trainer sind draußen. Sie sind mit den Kindern zusammen. Die Kinder schauen zu den Trainern auf. Sie sind sehr einflussreich", so der Ex-Sportler.

Seine wichtigste Botschaft ist klar: "Eine Pille kann euch umbringen. Nehmt nichts, was nicht mit eurem Namen auf dem Rezept versehen ist. Nehmt sie nicht. Und jeder, der versucht, dir zu sagen: 'Hey, du bist ein Feigling, du kannst das.' Der ist nicht dein Freund. Lauf weg von ihnen."

Fentanyl ist eine morphinartige Substanz, die zur Linderung starker Schmerzen eingesetzt wird. In den USA wird es zunehmend als Rauschmittel verwendet und ist für eine hohe und immer weiter wachsende Anzahl an Todesfällen durch Überdosierung verantwortlich.