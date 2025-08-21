Dem Safety droht nach einem Vorfall in der Nacht zum 12. Juni juristisches Ungemach. Die Vorwürfe einer Frau gegen ihn wiegen schwer.

Von Tobias Wiltschek

Jimmie Ward muss sich wegen eines mutmaßlichen Vorfalls vor etwas mehr als zwei Monaten vor Gericht verantworten.

Dem Safety der Houston Texans wird von seiner Ex-Freundin vorgeworfen, sie in der Nacht zum 12. Juni sexuell und körperlich angegriffen zu haben. Die Frau hat nun deswegen Klage gegen den 34-Jährigen vor dem Bezirksgericht von Harris County in Texas eingereicht.

Wie "ESPN" und "ABC" übereinstimmend berichten, geht aus der Anklageschrift hervor, dass der NFL-Profi die Frau mehrfach gewaltsam attackiert habe, sowohl körperlich als auch sexuell - und das auch noch im Beisein des gemeinsamen dreijährigen Sohnes.