nfl
NFL: Jimmie Ward von den Houston Texans wird von Ex-Freundin wegen sexuellen Angriffen verklagt
- Aktualisiert: 21.08.2025
- 18:49 Uhr
- Tobias Wiltschek
Dem Safety droht nach einem Vorfall in der Nacht zum 12. Juni juristisches Ungemach. Die Vorwürfe einer Frau gegen ihn wiegen schwer.
Jimmie Ward muss sich wegen eines mutmaßlichen Vorfalls vor etwas mehr als zwei Monaten vor Gericht verantworten.
Dem Safety der Houston Texans wird von seiner Ex-Freundin vorgeworfen, sie in der Nacht zum 12. Juni sexuell und körperlich angegriffen zu haben. Die Frau hat nun deswegen Klage gegen den 34-Jährigen vor dem Bezirksgericht von Harris County in Texas eingereicht.
Wie "ESPN" und "ABC" übereinstimmend berichten, geht aus der Anklageschrift hervor, dass der NFL-Profi die Frau mehrfach gewaltsam attackiert habe, sowohl körperlich als auch sexuell - und das auch noch im Beisein des gemeinsamen dreijährigen Sohnes.
Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen Ward
"In dieser Nacht habe sie den Eindruck gehabt, dass er unter dem Einfluss von Methamphetaminen stand, insbesondere von Crystal Meth", heißt es in der Klage. Am selben Tag, so die Klage, habe Ward die Frau geschlagen und gewürgt, während ihr Sohn schlief. Außerdem habe Ward der Frau mit dem Tod gedroht und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Als sie die Gelegenheit zur Flucht hatte, habe sie ihr Kind genommen und sei auf die Straße gelaufen, ehe sie den Notruf gewählt habe.
NFL: So lange warten die Teams auf einen Auftaktsieg
So lange warten die Teams auf einen Auftaktsieg
In der Nacht vom 4. auf den 5. September geht die neue NFL-Saison los. Titelverteidiger Philadelphia Eagles empfängt dann im heimischen Lincoln Financial Field die Dallas Cowboys. Vor Beginn der Spielzeit blicken wir zurück und beantworten die Frage, welches Team am längsten auf einen Sieg in Woche 1 warten muss.
Platz 17 (geteilt) - Kansas City Chiefs
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Baltimore Ravens (27:20)
Platz 17 (geteilt) - Philadelphia Eagles
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Green Bay Packers (34:29)
Platz 17 (geteilt) - Pittsburgh Steelers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Atlanta Falcons (18:10)
Platz 17 (geteilt) - Buffalo Bills
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Arizona Cardinals (34:28)
Platz 17 (geteilt) - Chicago Bears
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Tennessee Titans (24:17)
Platz 17 (geteilt) - New England Patriots
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Cincinnati Bengals (16:10)
Platz 17 (geteilt) - Houston Texans
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Indianapolis Colts (29:27)
Platz 17 (geteilt) - Miami Dolphins
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Jacksonville Jaguars (20:17)
Platz 17 (geteilt) - New Orleans Saints
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Carolina Panthers (47:10)
Platz 17 (geteilt) - Minnesota Vikings
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die New York Giants (28:6)
Platz 17 (geteilt) - Los Angeles Chargers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Las Vegas Raiders (22:10)
Platz 17 (geteilt) - Seattle Seahawks
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Las Vegas Raiders (22:10)
Platz 17 (geteilt) - Dallas Cowboys
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Cleveland Browns (33:17)
Platz 17 (geteilt) - Tampa Bay Buccaneers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Washington Commanders (37:20)
Platz 17 (geteilt) - Detroit Lions
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Los Angeles Rams (26:20 OT)
Platz 17 (geteilt) - San Francisco 49ers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die New York Jets (32:19)
Platz 8 (geteilt) - Baltimore Ravens
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Houston Texans (25:9)
Platz 8 (geteilt) - Green Bay Packers
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Chicago Bears (38:20)
Platz 8 (geteilt) - Atlanta Falcons
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Carolina Panthers (24:10)
Platz 8 (geteilt) - Jacksonville Jaguars
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Indianapolis Colts (31:21)
Platz 8 (geteilt) - Las Vegas Raiders
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Denver Broncos (17:16)
Platz 8 (geteilt) - Cleveland Browns
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Cincinnati Bengals (24:3)
Platz 8 (geteilt) - Washington Commanders
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Arizona Cardinals (20:16)
Platz 8 (geteilt) - Los Angeles Rams
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Seattle Seahawks (30:13)
Platz 8 (geteilt) - New York Jets
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Buffalo Bills (22:16 OT)
Platz 7 - New York Giants
Letzter Sieg in Woche 1: 2022 gegen die Tennessee Titans (21:20)
Platz 3 (geteilt) - Arizona Cardinals
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die Tennessee Titans (38:13)
Platz 3 (geteilt) - Cincinnati Bengals
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die Minnesota Vikings (27:24 OT)
Platz 3 (geteilt) - Carolina Panthers
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die New York Jets (19:14)
Platz 3 (geteilt) - Denver Broncos
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die New York Giants (27:13)
Platz 2 - Tennessee Titans
Letzter Sieg in Woche 1: 2020 gegen die Denver Broncos (16:14)
Platz 1 - Indianapolis Colts
Letzter Sieg in Woche 1: 2013 gegen die Oakland Raiders (21:17)
Nach "ESPN"-Informationen belaufen sich ihre Forderungen nach Schadenersatz auf mehr als 20 Millionen Dollar. Vertreten werde sie durch Anwalt Tony Buzbee, der bereits mehrere Frauen in ihren Fällen wegen sexuellen Übergriffen gegen den ehemaligen Texans-Quarterback Deshaun Watson vertreten hatte.
Externer Inhalt
Wards Anwalt erklärt Strategie
Wards Anwalt Stephen Jackson sagte indes gegenüber "ESPN": "Wir werden einen Schritt nach dem anderen machen. Wir werden uns auf die strafrechtlichen Vorwürfe konzentrieren, um diese abzuweisen, und uns dann auf die Zivilklage konzentrieren."
"Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit auf der Grand Jury. Wir wollen sie überzeugen, dass Jimmie nicht angeklagt werden sollte", so Jackson weiter. Das Strafverfahren soll am 31. August vor einem Geschworenengericht verhandelt werden.
Die Texans lehnten eine Stellungnahme auf Anfrage von "ESPN" ab.
Im Juni noch hatte Texans-GM Nick Caserio nach Wards Verhaftung gesagt, man werde "mit der Liga zusammenarbeiten und uns kooperativ zeigen".
Ward war damals gegen eine Kaution von 30.000 Dollar freigelassen worden.