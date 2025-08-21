Anzeige
nfl

NFL: Jimmie Ward von den Houston Texans wird von Ex-Freundin wegen sexuellen Angriffen verklagt

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 18:49 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Dem Safety droht nach einem Vorfall in der Nacht zum 12. Juni juristisches Ungemach. Die Vorwürfe einer Frau gegen ihn wiegen schwer.

Von Tobias Wiltschek

Jimmie Ward muss sich wegen eines mutmaßlichen Vorfalls vor etwas mehr als zwei Monaten vor Gericht verantworten.

Dem Safety der Houston Texans wird von seiner Ex-Freundin vorgeworfen, sie in der Nacht zum 12. Juni sexuell und körperlich angegriffen zu haben. Die Frau hat nun deswegen Klage gegen den 34-Jährigen vor dem Bezirksgericht von Harris County in Texas eingereicht.

Wie "ESPN" und "ABC" übereinstimmend berichten, geht aus der Anklageschrift hervor, dass der NFL-Profi die Frau mehrfach gewaltsam attackiert habe, sowohl körperlich als auch sexuell - und das auch noch im Beisein des gemeinsamen dreijährigen Sohnes.

Anzeige
Anzeige

Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen Ward

"In dieser Nacht habe sie den Eindruck gehabt, dass er unter dem Einfluss von Methamphetaminen stand, insbesondere von Crystal Meth", heißt es in der Klage. Am selben Tag, so die Klage, habe Ward die Frau geschlagen und gewürgt, während ihr Sohn schlief. Außerdem habe Ward der Frau mit dem Tod gedroht und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Als sie die Gelegenheit zur Flucht hatte, habe sie ihr Kind genommen und sei auf die Straße gelaufen, ehe sie den Notruf gewählt habe.

Anzeige
Anzeige

NFL: So lange warten die Teams auf einen Auftaktsieg

1 / 33
<em><strong>So lange warten die Teams auf einen Auftaktsieg</strong><br>In der Nacht vom 4. auf den 5. September geht die neue NFL-Saison los. Titelverteidiger Philadelphia Eagles empfängt dann im heimischen Lincoln Financial Field die Dallas Cowboys. Vor Beginn der Spielzeit blicken wir zurück und beantworten die Frage, welches Team am längsten auf einen Sieg in Woche 1 warten muss.</em>
© USA TODAY Network

So lange warten die Teams auf einen Auftaktsieg
In der Nacht vom 4. auf den 5. September geht die neue NFL-Saison los. Titelverteidiger Philadelphia Eagles empfängt dann im heimischen Lincoln Financial Field die Dallas Cowboys. Vor Beginn der Spielzeit blicken wir zurück und beantworten die Frage, welches Team am längsten auf einen Sieg in Woche 1 warten muss.

<strong>Platz 17 (geteilt) - Kansas City Chiefs</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Baltimore Ravens (27:20)
© 2024 Getty Images

Platz 17 (geteilt) - Kansas City Chiefs
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Baltimore Ravens (27:20)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Philadelphia Eagles</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Green Bay Packers (34:29)
© UPI Photo

Platz 17 (geteilt) - Philadelphia Eagles
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Green Bay Packers (34:29)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Pittsburgh Steelers</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Atlanta Falcons (18:10)
© 2024 Getty Images

Platz 17 (geteilt) - Pittsburgh Steelers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Atlanta Falcons (18:10)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Buffalo Bills</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Arizona Cardinals (34:28)
© Imagn Images

Platz 17 (geteilt) - Buffalo Bills
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Arizona Cardinals (34:28)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Chicago Bears</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Tennessee Titans (24:17)
© UPI Photo

Platz 17 (geteilt) - Chicago Bears
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Tennessee Titans (24:17)

<strong>Platz 17 (geteilt) - New England Patriots</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Cincinnati Bengals (16:10)
© UPI Photo

Platz 17 (geteilt) - New England Patriots
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Cincinnati Bengals (16:10)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Houston Texans</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Indianapolis Colts (29:27)
© 2024 Getty Images

Platz 17 (geteilt) - Houston Texans
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Indianapolis Colts (29:27)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Miami Dolphins</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Jacksonville Jaguars (20:17)
© ZUMA Press Wire

Platz 17 (geteilt) - Miami Dolphins
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Jacksonville Jaguars (20:17)

<strong>Platz 17 (geteilt) - New Orleans Saints</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Carolina Panthers (47:10)
© 2024 Getty Images

Platz 17 (geteilt) - New Orleans Saints
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Carolina Panthers (47:10)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Minnesota Vikings</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die New York Giants (28:6)
© 2024 Getty Images

Platz 17 (geteilt) - Minnesota Vikings
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die New York Giants (28:6)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Los Angeles Chargers</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Las Vegas Raiders (22:10)
© Imagn Images

Platz 17 (geteilt) - Los Angeles Chargers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Las Vegas Raiders (22:10)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Seattle Seahawks</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Las Vegas Raiders (22:10)
© Imagn Images

Platz 17 (geteilt) - Seattle Seahawks
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Las Vegas Raiders (22:10)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Dallas Cowboys</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Cleveland Browns (33:17)
© UPI Photo

Platz 17 (geteilt) - Dallas Cowboys
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Cleveland Browns (33:17)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Tampa Bay Buccaneers</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Washington Commanders (37:20)
© Icon Sportswire

Platz 17 (geteilt) - Tampa Bay Buccaneers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Washington Commanders (37:20)

<strong>Platz 17 (geteilt) - Detroit Lions</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Los Angeles Rams (26:20 OT)
© Icon Sportswire

Platz 17 (geteilt) - Detroit Lions
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die Los Angeles Rams (26:20 OT)

<strong>Platz 17 (geteilt) - San Francisco 49ers</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die New York Jets (32:19)
© ZUMA Press Wire

Platz 17 (geteilt) - San Francisco 49ers
Letzter Sieg in Woche 1: 2024 gegen die New York Jets (32:19)

<strong>Platz 8 (geteilt) - Baltimore Ravens</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Houston Texans (25:9)
© UPI Photo

Platz 8 (geteilt) - Baltimore Ravens
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Houston Texans (25:9)

<strong>Platz 8 (geteilt) -&nbsp; Green Bay Packers</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Chicago Bears (38:20)
© Imagn Images

Platz 8 (geteilt) -  Green Bay Packers
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Chicago Bears (38:20)

<strong>Platz 8 (geteilt) - Atlanta Falcons</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Carolina Panthers (24:10)
© Icon Sportswire

Platz 8 (geteilt) - Atlanta Falcons
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Carolina Panthers (24:10)

<strong>Platz 8 (geteilt) - Jacksonville Jaguars</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Indianapolis Colts (31:21)
© 2023 Getty Images

Platz 8 (geteilt) - Jacksonville Jaguars
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Indianapolis Colts (31:21)

<strong>Platz 8 (geteilt) - Las Vegas Raiders</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Denver Broncos (17:16)
© ZUMA Press Wire

Platz 8 (geteilt) - Las Vegas Raiders
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Denver Broncos (17:16)

<strong>Platz 8 (geteilt) - Cleveland Browns</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Cincinnati Bengals (24:3)
© 2023 Getty Images

Platz 8 (geteilt) - Cleveland Browns
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Cincinnati Bengals (24:3)

<strong>Platz 8 (geteilt) - Washington Commanders</strong><br> Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Arizona Cardinals (20:16)
© UPI Photo

Platz 8 (geteilt) - Washington Commanders
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Arizona Cardinals (20:16)

<strong>Platz 8 (geteilt) - Los Angeles Rams</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Seattle Seahawks (30:13)
© Imagn Images

Platz 8 (geteilt) - Los Angeles Rams
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Seattle Seahawks (30:13)

<strong>Platz 8 (geteilt) - New York Jets</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Buffalo Bills (22:16 OT)
© 2023 Getty Images

Platz 8 (geteilt) - New York Jets
Letzter Sieg in Woche 1: 2023 gegen die Buffalo Bills (22:16 OT)

<strong>Platz 7 - New York Giants</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2022 gegen die Tennessee Titans (21:20)
© 2022 Getty Images

Platz 7 - New York Giants
Letzter Sieg in Woche 1: 2022 gegen die Tennessee Titans (21:20)

<strong>Platz 3 (geteilt) - Arizona Cardinals</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die Tennessee Titans (38:13)
© 2021 Getty Images

Platz 3 (geteilt) - Arizona Cardinals
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die Tennessee Titans (38:13)

<strong>Platz 3 (geteilt) - Cincinnati Bengals</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die Minnesota Vikings (27:24 OT)
© Imagn Images

Platz 3 (geteilt) - Cincinnati Bengals
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die Minnesota Vikings (27:24 OT)

<strong>Platz 3 (geteilt) - Carolina Panthers</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die New York Jets (19:14)
© Imagn Images

Platz 3 (geteilt) - Carolina Panthers
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die New York Jets (19:14)

<strong>Platz 3 (geteilt) - Denver Broncos</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die New York Giants (27:13)
© Imagn Images

Platz 3 (geteilt) - Denver Broncos
Letzter Sieg in Woche 1: 2021 gegen die New York Giants (27:13)

<strong>Platz 2 - Tennessee Titans</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2020 gegen die Denver Broncos (16:14)
© Imagn Images

Platz 2 - Tennessee Titans
Letzter Sieg in Woche 1: 2020 gegen die Denver Broncos (16:14)

<strong>Platz 1 - Indianapolis Colts</strong><br>Letzter Sieg in Woche 1: 2013 gegen die Oakland Raiders (21:17)
© UPI Photo

Platz 1 - Indianapolis Colts
Letzter Sieg in Woche 1: 2013 gegen die Oakland Raiders (21:17)

Nach "ESPN"-Informationen belaufen sich ihre Forderungen nach Schadenersatz auf mehr als 20 Millionen Dollar. Vertreten werde sie durch Anwalt Tony Buzbee, der bereits mehrere Frauen in ihren Fällen wegen sexuellen Übergriffen gegen den ehemaligen Texans-Quarterback Deshaun Watson vertreten hatte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wards Anwalt erklärt Strategie

Wards Anwalt Stephen Jackson sagte indes gegenüber "ESPN": "Wir werden einen Schritt nach dem anderen machen. Wir werden uns auf die strafrechtlichen Vorwürfe konzentrieren, um diese abzuweisen, und uns dann auf die Zivilklage konzentrieren."

"Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit auf der Grand Jury. Wir wollen sie überzeugen, dass Jimmie nicht angeklagt werden sollte", so Jackson weiter. Das Strafverfahren soll am 31. August vor einem Geschworenengericht verhandelt werden.

Die Texans lehnten eine Stellungnahme auf Anfrage von "ESPN" ab.

Im Juni noch hatte Texans-GM Nick Caserio nach Wards Verhaftung gesagt, man werde "mit der Liga zusammenarbeiten und uns kooperativ zeigen".

Ward war damals gegen eine Kaution von 30.000 Dollar freigelassen worden.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA London Games-Jacksonville Jaguars Practice Oct 16, 2024; Watford, United Kingdom; Jacksonville Jaguars wide receiver Louis Rees-Zammit (84) at press confernce at ...
News

"Absolut Brutal": Rugby-Star rechnet mit NFL ab

  • 21.08.2025
  • 19:41 Uhr
imago images 1064964521
News

Wide Receiver von San Francisco 49ers für drei Spiele gesperrt

  • 21.08.2025
  • 18:31 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Green Bay Packers at Indianapolis Colts Aug 16, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) throws a pass during the first ...
News

Daniel Jones als Starter ist eine Farce! Ein Kommentar

  • 21.08.2025
  • 18:27 Uhr
Kansas City Chiefs v Las Vegas Raiders
News

Trade! Chiefs schicken Receiver zu den 49ers

  • 21.08.2025
  • 18:24 Uhr
imago images 1056160952
News

Colts machen Jones zum Starter: Richardson-Agent wütend

  • 21.08.2025
  • 18:22 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Cleveland Browns Training Camp Jul 26, 2025; Berea, OH, USA; Cleveland Browns quarterback Joe Flacco (15) throws a pass during training camp at CrossCountry Mortg...
News

Kommentar: Flacco als Browns-Starter die richtige Wahl

  • 21.08.2025
  • 18:21 Uhr
NTT IndyCar, Indy Car, IRL, USA Series 109th Indianapolis 500 in Indianapolis, USA - 25 May 2025 Rob Gronkowski (Snake Pit grand marshal) — four-time Super Bowl champion walks on the red carpet bef...
News

"Sie ist der Grund": Gronk plant Patriots-Comeback!

  • 21.08.2025
  • 18:18 Uhr
Burrow, Lamar Jackson
News

AFC North im Check: Ravens ohne echte Konkurrenz?

  • 21.08.2025
  • 17:27 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 21.08.2025
  • 16:08 Uhr