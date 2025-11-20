Philadelphia Eagles - Kabinenfrust? Jalen Hurts reagiert gelassen: "Mich überrascht das nicht"

Angeblich soll es mannschaftsintern bei den Philadelphia Eagles rumoren. Nun spricht Quarterback Jalen Hurts - und spielt die Gerüchte runter.

Quarterback Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles hat auf Berichte reagiert, wonach einige Teamkollegen mit seiner Leistung unzufrieden sein sollen. "Mich überrascht das nicht. Das ist die Natur der Position", sagte Hurts am Mittwoch gegenüber Reportern. "Ich laufe nie vor Verantwortung davon. Ich schaue immer zuerst auf mich selbst."

Laut eines "ESPN"-Berichts gibt es Frustration in der Eagles-Umkleidekabine über Hurts' Zögern, Würfe in enge Fenster gegen Zone-Deckungen zu riskieren, sowie darüber, dass er auf dem Feld nicht immer die in der Woche besprochenen Strategien umsetzt. Stattdessen spiele er "sein eigenes Spiel". Hurts wurde intern jedoch nicht auf diese Kritik angesprochen.

Zuletzt gab Wide Receiver A.J. Brown öffentlich seinen Unmut bekannt und bestätigte, dass er unzufrieden wegen zu weniger Pässe in seine Richtung sei.