Pittsburgh Steelers: Ist Kenny Pickett die Dauerlösung?

Die Statistiken von Kenny Pickett sind ausbaufähig. Doch er hat es geschafft, den Pittsburgh Steelers einen exzellenten Saisonstart zu bescheren. Was bedeutet das? ran sprach mit dem Quarterback, dem Trainer und einem Mitspieler. aus Los Angeles berichtet Oliver Jensen, Kenny Pickett wirkt nicht unbedingt wie der klassische Anführer. Mit seinen 1,90 Meter hat der Quarterback zwar eine staatliche Größe, macht aber eher einen schmächtigen und blassen Eindruck, wenn er vor einem steht. Dieser junge Passgeber muss nun in seiner zweiten NFL-Saison den Beweis erbringen, der dauerhafte Franchise-Quarterback der Pittsburgh Steelers zu sein - und somit der würdige Nachfolger von Ben Roethlisberger. In seiner Rookie-Saison gelang ihm dies noch nicht. In 13 Einsätzen warf er lediglich sieben Touchdown-Pässe. Dafür unterliefen ihm neun Interceptions. Ob er das Gefühl hat, sich seitdem weiterentwickelt zu haben? "Ja, das würde ich so sagen", antwortete er nach dem 24:17 gegen die Los Angeles Rams auf Nachfrage von ran.

"Ich fühle mich wohl, fühle mich innerhalb unseres Systems wohler. Ich bin offiziell als Starter in mein zweites Jahr gegangen. Nun hatten wir die Bye Week, nachdem ich zuvor immer als Starter begonnen habe. Ich denke, je mehr man spielt, desto wohler fühlt man sich auch. Das Zusammenspiel mit den Jungs fühlt sich großartig an, wir hatten mittlerweile viele Reps zusammen. Darauf wollen wir weiter aufbauen." Pickett hat allen Grund zur Zufriedenheit. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen hat er seiner Mannschaft einen hervorragenden Saisonstart beschert. In Los Angeles brachte er 17 seiner 25 Pässe für 230 Yards an den Mann, lief einmal selber in die Endzone und blieb ohne Ballverlust.

TJ Watt lobt die Steigerungsfähigkeit von Pickett Bemerkenswert ist, dass er in den ersten drei Vierteln noch große Schwächen offenbarte, dann aber in der entscheidenden Schlussphase richtig aufdrehte. Mit solchen Qualitäten verschafft sich ein Quarterback Respekt innerhalb der Mannschaft. "Er ist dazu in der Lage, sich spät innerhalb eines Spiels in bestimmten Situationen noch einmal zu steigern", sagte der Star-Linebacker TJ Watt gegenüber ran. "Die Momente sind niemals zu groß für ihn. Wir vertrauen ihm, wir glauben an ihn. Viele von Euch sehen nicht, wie hart er hinter den Kulissen arbeitet - wir schon. Deshalb habe ich so viel Vertrauen in ihn."

Kenny Pickett wurde beim NFL Draft 2022 an Position 20 gepickt © UPI Photo

Head Coach Mike Tomlin äußerte sich gegenüber ran ähnlich: "Er arbeitet hart, er hat Talent und er geht mit seiner Verantwortung immer besser um. Ich denke, das ist ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess." Betrachtet man die nackten Zahlen, ist die Statistik von Pickett noch immer ausbaufähig. In sechs Spielen warf er für 1257 Yards, fünf Touchdown-Pässe und vier Interceptions. Sein Quarterback-Rating von aktuell 81,3 hat sich gegenüber der Vorsaison (76,7) nur geringfügig verbessert. Der 25-Jährige gehört nicht zu den (wenigen) Top-Quarterbacks, die auf Anhieb in der NFL durchstarten. Er braucht eine gewisse Entwicklungszeit – und bekommt diese auch.