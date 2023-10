Anzeige

Die Buffalo Bills kassieren eine unerwartete Niederlage bei den New England Patriots. Das als Super-Bowl-Mitfavorit gehandelte Team ist derzeit weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Und das liegt auch an Quarterback Josh Allen. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Am Ende eines über weite Strecken erschreckenden Auftritts herrschte bei den Buffalo Bills eine Mischung aus Enttäuschung und Ratlosigkeit. "Ich wünschte, ich könnte es erklären. Das tue ich wirklich", sagte Head Coach Sean McDermott nach dem 25:29 bei den New England Patriots, als er auf die Gründe für die wieder einmal maue Leistung zu Spielbeginn angesprochen wurde.

In den ersten drei Vierteln brachten die Bills gerade einmal zehn Punkte zustande. Und das gegen eine Defense, die zuletzt ihren Schrecken ziemlich verloren hatte. 38 Punkte gegen die Dallas Cowboys zugelassen, 34 gegen die New Orleans Saints, sogar 21 gegen die Las Vegas Raiders - die Patriots waren zuletzt ein dankbarer Aufbaugegner für so ziemlich jeden Kontrahenten.

Doch die hochgelobten Bills, vor der Saison als einer der Mitfavoriten auf den Super Bowl geführt, enttäuschten gegen genau dieses Team nahezu komplett. Nur ein Zwischensprint kurz vor Spielende ließ das Ergebnis besser aussehen, als es wirklich war.

Und wieder einmal hing die schwache Offensive direkt mit Quarterback Josh Allen zusammen, der in der aktuellen Phase nicht wie ein Elite-Quarterback aussieht. Gegen die Patriots brachte er 27 seiner 41 Pässe an den Mann, gleich sein allererster Passversuch des Nachmittags landete in den Händen von Patriots-Safety Jabrill Peppers.