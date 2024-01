Pittsburgh kam in der Tomlin-Ära drei Mal (2012, 2013 und 2018) auf eine 8-8-Bilanz. Trotzdem gewannen die Steelers in der ganzen Zeit nur ein Mal den Super Bowl (2008). Für die Playoffs reichte es bis jetzt zehn Mal.

Und zugleich die 17. Saison in Folge ohne eine negative Bilanz abschließen werden. Es wird bei noch einem ausstehenden Spiel zudem das 14. Jahr mit einer positiven Bilanz sein.

Am Sonntag gewann Pittsburgh gegen die Seattle Seahawks mit 30:23, wodurch die Steelers jetzt bei 9-7 stehen und weiterhin Chancen auf die Playoffs haben.

Eine negative Bilanz gibt es unter Mike Tomlin nicht: Auch in der 17. Saison unter ihm als Head Coach können die Pittsburgh Steelers das vermeiden.

NFL: So schaffen es die Steelers in die Playoffs

Um es in diesem Jahr in die Playoffs zu schaffen, müssen die Steeelers in Week 18 die Baltimore Ravens besiegen und entweder die Jacksonville Jaguars oder die Buffalo Bills gleichzeitig verlieren. Zweite Option: Die Steelers gewinnen ebenso wie die Bills und die Jaguars, das Spiel zwischen den Houston Texans und den Indianapolis Colts endet allerdings unentschieden.

Funfact: "The Athletic" hatte vor ein paar Woche eine spannende Umfrage durchgeführt und dazu 85 NFL-Spielern verschiedene Fragen gestellt. Auf die Frage, unter welchem Coach die Spieler am liebsten spielen möchte, wurde Steelers-Trainer Tomlin am häufigsten gewählt.

Der 51-Jährige landete nur knapp vor Mike McDaniel von den Miami Dolphins. Auf dem geteilten dritten Platz: Andy Reid (Kansas City Chiefs) und Dan Campbell (Detroit Lions).